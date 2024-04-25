Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова

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Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
В отношении Фомина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня текущего года. По данным следствия, фигурант дела обвиняется в даче взятки. Предполагается, что Фомин был звеном цепочки, с помощью которой Иванов получал незаконные услуги, связанные с имуществом.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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