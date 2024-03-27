SuperJob: уйти в декрет вместо жены готовы 37% работающих российских мужчин

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Возможность взять вместо жены декретный отпуск по уходу за ребенком сроком до трех лет допускают 37% российских мужчин, которые планируют детей и имеют постоянную работу. Об этом сообщает портал SuperJob.
Отмечается, что 63% мужчин исключают для себя возможность «уйти в декрет». По данным источника, за последний год случаи выхода мужчин в декретный отпуск зарегистрированы в каждой восьмой российской компании, что составляет двенадцать процентов.
При этом 85% работодателей не фиксировали подобных случаев. 3% компаний затрудняются что-либо ответить по данному вопросу.
Напомним, Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщила, что отцам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставляться соцгарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на специальности, которые востребованы на рынке труда.
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Екатерина Коршунова