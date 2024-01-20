В России отцам в декрете предоставят льготы

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Отцам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставляться соцгарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на специальности, которые востребованы на рынке труда.
Об этом «Ленте.ру» рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.
По её словам, сейчас женщины, родившие и воспитавшие более четырёх детей и находившиеся в декрете до 1,5 года с каждым ребёнком, уже в заведомо невыгодных условиях. По словам Волынец, складывается ситуация, когда пенсия уменьшается из-за неучёта остальных периодов ухода за детьми, которые родились в семье после четвёртого ребёнка.
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«Как раз в преддверии Нового года на мое письмо ответило Правительство Российской Федерации. У нас раньше только мамы имели это право. Долго пришлось биться за эту тему, но в конечном итоге мне дали положительный ответ. Я очень рада этому», — рассказала Светлана Бессараб.
По её словам, сейчас женщины, родившие и воспитавшие более четырёх детей и находившиеся в декрете до 1,5 года с каждым ребёнком, уже в заведомо невыгодных условиях. По словам Волынец, складывается ситуация, когда пенсия уменьшается из-за неучёта остальных периодов ухода за детьми, которые родились в семье после четвёртого ребёнка.
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Мария Фирсова