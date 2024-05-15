Супруги из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни более 28 тыс. раз

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковные супружеские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, уже более 28 тыс. раз получили единовременную выплату в честь юбилея совместной жизни. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выплату можно оформить на региональном портале госуслуг. Единовременное пособие мужу и жене к юбилеям их совместной жизни назначается одному из супругов. Размер пособия зависит от юбилея и составляет от 5 тыс. до 9 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.Там добавили, что подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. К последующим юбилеям выплаты будут назначать в беззаявительном порядке. Деньги поступят по указанным в заявлении реквизитам. При этом выплата не зависит от уровня дохода семьи.
Чтобы оформить выплату, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить соответствующие документы.
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Лора Луганская