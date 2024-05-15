Супруги из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни более 28 тыс. раз

Общая загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 мая, оценивается в три балла, при этом водители могут столкнуться со сложностями при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.