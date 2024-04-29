Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов

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Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл размер максимальных выплат женщинам во время беременности и после родов. По его словам, в 2024 году можно будет получить максимум 565 000 рублей с учетом стажа и суммы, выплаченной за последние два года, передает РИА Новости.
«Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности», – отметил Говырин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускоренными темпами повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), доведя его до 35 000 рублей к 2030 году. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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Александр Климов