Свидетели подтвердили причастность руководства «Пикета» к афере с бронежилетами

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Причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов в ВС России подтвердили показания свидетелей. Об этом сообщается в материалах дела.
Причастность подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилетов и выписок по движению средств. Главным обвиняемым по данному делу является гендиректор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов.
Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности ООО «ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Согласно информации следствия, сумма ущерба составляет два миллиарда рублей.
Напомним, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.
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Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности ООО «ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Согласно информации следствия, сумма ущерба составляет два миллиарда рублей.
Напомним, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.
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Екатерина Коршунова