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Свидетели подтвердили причастность руководства «Пикета» к афере с бронежилетами

01 сентября 2024, 14:39
Фото: iStock/Josiah S

Фото: iStock/Josiah S

Причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов в ВС России подтвердили показания свидетелей. Об этом сообщается в материалах дела.
Причастность подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилетов и выписок по движению средств. Главным обвиняемым по данному делу является гендиректор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов.

Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности ООО «ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Согласно информации следствия, сумма ущерба составляет два миллиарда рублей.



Напомним, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.

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#минобороны
«Тихая пандемия»: Западные врачи нашли у солдат ВСУ супербактерии
Устойчивые к антибиотикам супербактерии находят у раненых солдат ВСУ
01 сентября 2024, 14:32

Фото: Минздрав МО

Устойчивые к антибиотикам бактерии находят в раненых солдат ВСУ западные и европейские врачи. При этом военных заражают в клиниках Украины, сообщает Times 1 сентября.
Бактерии, которые не реагируют на антибиотики, нашли доктора лондонской больницы Святого Георгия в ноге у военного. Рану многократно обрабатывали разными антибиотиками, однако ногу пришлось ампутировать. Перед этим солдата пытались вылечить в четырех украинских больницах. Именно там заразился пациент, по мнению докторов.
«Заражение наиболее происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», – цитирует газета лондонского инфекциониста-консультанта Люка Мура.

Антибиотикорезистентность у раненых солдат ВСУ также выявляли в Германии, Нидерландах и Норвегии. Люк Мур назвал распространение инфекции «тихой пандемией»
«Украина стала новым полем битвы с супербактериями. Заражения находят не только у военных. Аналогичные результаты показали восемь образцов анализов, взятых у новорожденных с пневмонией», – пишет Times.

О росте в Западной Европе супербактерий, которые не реагируют на медицинские препараты, заявили в 2023 году. Тогда отмечалось, что основная часть случаев приходится на жителей Украины.

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Актер Миронов перенёс операцию на позвоночнике
Mash: Актёр Евгений Миронов перенёс операцию на позвоночнике
01 сентября 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

57-летний актёр Евгений Миронов перенёс операцию на позвоночнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в середине лета текущего года Миронов попал в отделение нейрохирургии. Актер жаловался на боли в шее, которые отдавали в левую руку.

Медики выявили у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Миронову провели операцию и поставили имплант.

В настоящее время артист проходит реабилитацию. Вертикальные нагрузки ему запрещены.

Сам же Миронов считает, что его болезнь — это наказание за роль епископа. Проблемы со спиной и онемение руки начались, когда Миронов застудил спину во время поездки.

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«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы
20 лет теракту в Беслане: как это было, кто организовал и напал, сколько жертв
01 сентября 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Ровно 20 лет назад мир потрясла страшная новость о теракте в одной из школ Беслана. В сентябре 2004 года, в день празднования Дня знаний, боевики захватили школу в Северной Осетии. Этот акт насилия и варварства потряс не только Россию, но и весь мир. О трагических событиях, жертвах и о том, кто стоял за организацией теракта расскажет редакция «Радио 1».

Теракт в Беслане: как это было


1 сентября, в День знаний, жители Беслана провожали детей на торжественную линейку. Во дворе школы № 1 собрались ученики, их родители, родственники и педагогический состав. Примерно в девять часов утра начались выстрелы, когда группа из 34 террористов на двух больших машинах заехала на территорию школы. Они окружили толпу и принудительно загнали людей внутрь.

Из-за паники некоторым удалось вырваться из толпы. Около 20 человек укрылись в котельной, откуда они спаслись через пролом в стене. Более тысячи человек стали заложниками, среди которых преобладали дети, многие из которых были вместе с братьями и сестрами. Их заперли в спортивном зале, забаррикадировали окна и заминировали здание. В первый же день убили двух заложников.

«Дети были очень напуганы, они кричали и плакали. Чудовищная трагедия до сих пор не забыта народом», — расскажет позже выжившая заложница.

Фото: iStock/zabelin

Переговоры с террористами


На переговоры преимущественно отправляли гражданских лиц. Вскоре после начала конфликта боевики передали записку через одну из заложниц, в которой обозначили, что будут общаться лишь с Александром Дзасоховым, в то время президентом Северной Осетии, Муратом Зязиковым, тогдашним главой Ингушетии, и детским врачом Леонидом Рошалем. Сотрудники МВД организовали две зоны оцепления вокруг школы, блокировали район и эвакуировали жителей соседних домов.

Напряженность нарастала. Внезапно произошел первый взрыв, за которым последовала стрельба из автоматов, что привело к гибели еще шести заложников. Террористы открыли беспорядочный огонь из автоматов и гранатометов, а позже выбросили тела жертв через окно спортзала. В момент обстрела нескольким заложникам удалось сбежать.

2 сентября 2004 года. Переговоры с террористами привели к освобождению 24 человек. Сначала захватчики не предъявили требований, но позже потребовали вывода российских войск из Чечни. Местные власти пытались наладить контакт с ними, но безуспешно


Кто стоял за терактом в Беслане


Ответственность за нападение взял на себя Шамиль Басаев — международный террорист и один из лидеров чеченских боевиков, связанный с «Аль-Каидой»*. Он также причастен к другим терактам в России. Басаев был идейным вдохновителем захвата школы, а его ближайший соратник Руслан Хучбаров выступил в качестве главного исполнителя. 17 сентября 2004 года на сайте «Кавказ-Центр» было опубликовано письмо Басаева с признанием вины за трагедию в Беслане. Попытки российских спецслужб ликвидировать его продолжались долго. Однако 10 июля 2006 года в результате операции ФСБ он все же был уничтожен.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Единственный оставшийся в живых террорист


В мае 2005 года во Владикавказе начался судебный процесс над Нурпаши Кулаевым — единственным боевиком, избежавшим смертельного исхода во время штурма. 24-летний чеченец утверждал, что не знал о планах захвата школы и оказался в бандитской группе против своей воли. По его словам, он не причинял вреда заложникам, давал им питье и не стрелял.

Кулаев заявлял, что большую часть времени провел в столовой и сбежал только во время штурма. Однако выжившие утверждали обратное: Кулаев отказывал детям в воде и применял насилие. В итоге его признали виновным в терроризме, захвате заложников, убийствах и других преступлениях и приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение из-за моратория.


Сколько террористов было в Бесланской школе


Согласно официальным данным, в захвате школы приняло участие 34 человека, среди которых были две чеченские террористки-смертницы и двое сообщников, остававшихся в лагере для связи. Следствие также установило, что еще один сообщник наблюдал за ситуацией снаружи и смог скрыться после теракта. Первого сентября одного террориста ликвидировали. По данным расследования, одну женщину застрелили, а другая погибла из-за взрыва бомбы. Второго числа были нейтрализованы несколько боевиков, в то время как большинство членов банды погибли в результате штурма.


Жертвы теракта в Беслане


Во время захвата в Бесланской школе погибли 186 детей, 111 родителей, друзей и близких, а также 17 учителей и работников образовательного учреждения. Большинство заложников стали жертвами во время штурма — от взрывов и обстрелов. Террористы заставляли людей выходить в столовую, расстреливая тех, кто отказывался. Жертвами также стали 10 работников спецназа ФСБ, два спасателя МЧС и один сотрудник МВД, а также шесть гражданских спасателей.

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Путин прибыл в Беслан и возложил цветы к мемориалу


Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он посетил школу №1, где в 2004 году террористы захватили заложников.

Глава государства возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».

Владимира Путина сопровождала группа людей, в том числе — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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«Не помню свои линейки»: Волочкова рассказала про свои школьные годы
Балерина Волочкова: никогда не забуду первое сентября моей дочери
01 сентября 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

1 сентября традиционно считается днем знаний. Школьники и учителя вступают в новый учебный год.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что практически не помнит своих школьных линеек, потому что все время и внимание уделяла балету.

«Я с пяти лет была очень одержима балетом. После того, как я первый раз посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, и я ждала, пока мне исполнится 9 лет. Первое сентября я помню в балетном училище. У меня была мечта — поскорее попасть в балетный класс и начать заниматься балетом, обучаться этому. Каждая линейка у меня ассоциировалась с тем, чтобы успеть разогреться перед балетным занятием. Я даже линеек не помню, так же, как и свой выпускной. Моим выпускным был балет «Лебединое озеро» который я танцевала. А первое сентября, когда я выпустилась из академии, помню. Там я уже приезжала в качестве гостьи», — поделилась артистка.
Она поделилась историей о важном первом сентября ее дочери, который она никогда не забудет.

«У меня есть единственное первое сентября, которое я помню , когда моя дочь Ариадна пошла в 1 «А» класс. Ее провожали мы с папой и бабушкой — моей мамой. Ариша несла первый звонок и пела песню «Дорогою добра». Вот это первое сентября я не забуду никогда в своей жизни», — рассказала танцовщица.
В завершении беседы Анастасия Волочкова поздравила всех учащихся с праздником.

«Хочу пожелать всем ученикам достигать своих целей, не жалеть времени и сил, не жалеть для того, чтобы получать знания, они пригождаются в жизни в любом случае, ну и важно найти свою цель», — пожелала артистка балета.

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#школа
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Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей
01 сентября 2024, 09:31

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Фигурант дела о взятках, связанных с выполнением гособоронзаказа, должен выплатить более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах изданию РИА Новости.
Судебные документы свидетельствуют, что контракт был подписан в 2021 году. В 2024 году заказчик обратился в суд с требованием взыскания более двух миллиардов рублей с подрядчика из-за нарушений условий договора. Сумма долга составила свыше 1,7 миллиарда рублей, суд принял решение о взыскании не только основной суммы, но также и неустойки, которая превышает 300 миллионов рублей.

Прежде сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок низкокачественных бронежилетов для российской армии, могут возникнуть новые обстоятельства. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#контракт
#минобороны
#взятка
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«Хочется вернуться»: Пригожин объяснил, как школьникам следует относиться к дню знаний
Продюсер Пригожин: школьное время — лучшее в истории человека
01 сентября 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

1 сентября важный день для школьников и учителей, потому что у них начинается новая образовательная пора.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что для него день знаний был праздником, подобным Новому году.

«Для нас это был праздник как Новый год. Мы всегда готовились внимательно к этому. Буквально за неделю все мысли были только об этом. С радостью шли в школу. По друзьями скучали», — сообщил продюсер.

Он добавил, что современным школьникам важно ценить то время, которое они проживают, потому что его не вернешь.

«Я хочу сказать, что нужно пользоваться этим временем и радоваться этому обстоятельству. Это лучшее, что может быть в истории человека — можно напитаться образованием, друзьями. В этом возрасте трудно это оценить. Чем старше мы становимся, тем больше хочется вернуться в то время, но с сегодняшнему мозгами», — поделился бизнесмен.

Учителям Пригожин пожелал терпения и полной отдачи, уточнив, что знания нельзя купить за деньги.

«Учителям хочется пожелать не только терпения, но и отдать себя целиком и полностью. Ведь нельзя купить за деньги знания, надо получать, чтобы они остались в голове. Учитель — это второй родитель», — заключил собеседник.

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Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Отец фигуранта дела «Крокуса» Хамидова переехал в Москву за год до теракта
01 сентября 2024, 08:28

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает владелица квартиры, которую снимал мужчина, он минимум с 2017 года жил в Екатеринбурге. По ее словам, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с супругой за двенадцать тысяч рублей.

Весной прошлого года он съехал. Владелица жилья добавила, что мужчина был порядочным квартирантом.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
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«Непомерная нагрузка»: Милонов пожелал сил школьникам в учебном году
Депутат Милонов: у современных школьников непомерно большая нагрузка
01 сентября 2024, 08:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый день осени знаменуется праздником знаний. 1 сентября — начало нового этапа для каждого школьника и учителя.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что День знаний – отличный праздник.

«Кто его не любит? Мне кажется, даже двоечники любят первое сентября. Для каждого двоечника это шанс в этом году что-то исправить. Конечно, человек, который говорит, что он всегда любил учиться, синий чулок. Есть любимые и нелюбимые предметы. Нельзя любить все», — сказал собеседник.

По его мнению, у современных школьников сейчас очень большая нагрузка.

«Я с ужасом смотрю, сколько сейчас уроков у современных подростков, и считаю, что их очень много. Их нагрузка непомерно большая, раньше такого не было. Раньше 7 уроков было исключением из правил, а сейчас это стало нормой для всех», — сказал Виталий Милонов.

Также он выразил свои поздравления и пожелания учащимся на будущий год.

«Хочется, чтобы люди с большим оптимизмом смотрели в этот год, потому что важно ощущать, что это год возможностей, который не начало неких испытаний, а начало эпохи, когда ты можешь реализовать свои планы. Учиться — это здорово, это совокупность: учеба, тусовка, атмосфера, друзья», — заключил Милонов.

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В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
01 сентября 2024, 07:36

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

С 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что поправки направлены на повышение заработной платы сотрудников, которые трудятся сверхурочно. По новым правилам, при расчете оплаты труда будут учитываться и компенсационные, и стимулирующие выплаты.

Сверхурочные работы будут оплачиваться в полуторном размере в первые 2 часа и в двойном — в последующие часы. Также работник все еще может взять дополнительный отгул за сверхурочную работу.

Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, а также водителям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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