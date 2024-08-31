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В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО появятся новые фигуранты

31 августа 2024, 08:45
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

В ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок некачественных бронежилетов для российской армии, могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось издание РИА Новости.
«Не все свидетели и участники преступной группы были обнаружены и допрошены», — указывается в материалах дела.
Ранее суд вынес решение о заключении под стражу поставщиков, среди которых генеральный директор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им продлён срок ареста до 3 декабря.



По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Министерством обороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.

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#суд
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#вс рф
#сво
Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Сестра нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет и работает в России
31 августа 2024, 08:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам дяди ее мужа, когда Манижа вышла замуж, Хусейна видели редко. Однако родственники осведомлены, что мужчина давно находится в России вместе с семьей. Уточняется, что Манижа прописана в доме мужа.

Ранее они приобрели недвижимость недалеко от Душанбе. Иные подробности в настоящее время неизвестны.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#мужчина
#рф
#крокус сити холл
#теракт
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Ректор МГУ назвал проходной балл для поступления на бюджет
Ректор МГУ Садовничий: средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет достиг 86,10
31 августа 2024, 07:27

Фото: iStock/SeventyFour

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что средний результат ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетную основу достиг 86,10 балла. Его слова приводит РИА Новости.
По словам в ректора, в МГУ на некоторых факультетах имеется отсечка по среднему баллу ЕГЭ, который должен быть не ниже некоторой величины.

«Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — отметил Садовничий.

Уточняется, что в прошлом году средний балл ЕГЭ для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу составлял 84,94, а в 2022 году — 86,38 балла.

Ранее сообщалось, что семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#конференция
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Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства
Имущество экс-замглавы МО РФ Попова предложили обратить в доход государства
31 августа 2024, 06:24

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Личное имущество экс-замминистра обороны России генерала армии Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.
«Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», – отметил собеседник агентства.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.

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#минобороны рф
#суд
#задержание
#парк «патриот»
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В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов
Суд в Бразилии установил штраф в размере $8,9 тыс. за использование соцсети X
31 августа 2024, 05:54

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Граждан и компании в Бразилии, которые используют социальную сеть X с «уловками» после официальной блокировки, будут штрафовать почти на девять тысяч долларов, сообщается в заявлении Верховного суда страны.
Решение судьи Алешандри ди Мораиса постановляет выписывать ежедневный штраф в 50 тысяч бразильских реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые прибегают к «технологическим уловкам» для использования социальной сети X.

В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Маск охарактеризовал это решение как уничтожение свободы слова.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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#штраф
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МВД назвало число получивших убежище в России граждан из недружественных стран
31 августа 2024, 04:17

Фото: istock / Dmitry Andreev

Более 400 граждан недружественных стран получили убежище в Российской Федерации, сообщается в публикации на сайте Министерства внутренних дел (МВД) России.
«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей Российской Федерации и обратившимся за защитой на территории Российской Федераци», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в данный момент запросы поступили от лиц, проживавших на территории таких государств, как Германия, Латвия, Литва, Эстония и Канада.

Ранее президент России Владимир Путин постановил правительству предложить меры по возвращению в Россию соотечественников. Имеется ввиду дополнительные меры по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в частности недружественных, государств.

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#паспорт
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Россиянам спрогнозировали теплую погоду в сентябре на европейской части России
Вильфанд: температура в сентябре на европейской части РФ превысит норму
31 августа 2024, 01:28

Фото: iStock/batuhan toker

Температура в сентябре в европейской части России превысит норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», – подчеркнул эксперт.

Так, теплый сентябрь наступит в Республике Коми и Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа. При этом на азиатской части России среднемесячная температура достигнет средних многолетних значений, заключил Вильфанд.

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В США спустя 17 лет нашли разбившийся самолет и скелет пассажира в нем
AP: в США нашли разбившийся 17 лет назад самолет и останки одного из пассажиров
30 августа 2024, 22:59

Фото: istockphoto/Sirbouman

В США нашли обломки разбившегося 17 лет назад небольшого самолета, а внутри него — останки одного из пассажиров. Об этом сообщает Associated Press. Потерпевший крушение борт обнаружили на дне озера Гурон, говорится в материале.
По данным издания, самолет рухнул в озеро в августе 2007 года, на его борту находился 56-летний Брук Стауффер-младший и его невеста Карен Доддс, сидевшая за рулем. Отмечается, что тело женщины удалось найти спустя два месяца после катастрофы, так же на дне водоема, но сам самолет обнаружили лишь спустя 17 лет.

Семья пропавшего мужчины в 2023 году обратилась за помощью к частному поисковому отряду, который и смог найти обломки самолета недалеко от острова Буа-Блан, расположенного на Гуроне, пишут в статье.

Внутри самолета водолазы нашли скелет, а экспертиза позже подтвердила, что он принадлежит Стауфферу-сладшему.

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Обеспечено надёжное электроснабжение школ и детсадов Подмосковья
30 августа 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетики компании «Россети Московский регион» перед новым учебным годом своевременно завершили внеочередные осмотры всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны образовательные учреждения Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.
«Всего проведено 877 осмотров образовательных учреждений в зоне ответственности компании в Московской области. Все выявленные недочёты устранены», – отметили в ведомстве.
В этом году специалисты компании подключили к электросетям шесть новых образовательных учреждений Московской области. В их числе – новое учебное заведение на 550 мест в поселке Горки-2, школа на 1,1 тыс. учебных мест в Истре, Осташевская средняя образовательная школа, МОУ «Чисменская ООШ», Верейская средняя общеобразовательная школа и Центр развития ребёнка – детский сад №9.

С начала года специалисты Мособлэнерго подключили в Подмосковье к электросетям 10 школ и четыре дошкольных учреждения.

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#электричество
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Путин на встрече с Федорищевым призвал устраивать бойцов СВО на госслужбу
30 августа 2024, 21:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым призвал устраивать на государственную службу бойцов СВО. Глава государства отметил, что среди них «много талантливых людей».
«Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», — пояснил российский лидер.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил обеспечить финансирование теробороны в Курской, Брянской и Белгородской областях за счет средств федерального бюджета. Кроме того, указанным областям оперативно помогут подготовиться к зиме, обеспечат единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС гражданам без всяких заявлений.

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#кремль
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