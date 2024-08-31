В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО появятся новые фигуранты

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В ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок некачественных бронежилетов для российской армии, могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось издание РИА Новости.
«Не все свидетели и участники преступной группы были обнаружены и допрошены», — указывается в материалах дела.Ранее суд вынес решение о заключении под стражу поставщиков, среди которых генеральный директор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им продлён срок ареста до 3 декабря.
По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Министерством обороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.
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Анастасия Хохлова