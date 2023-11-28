Свыше 130 подмосковных соцработников приняли участие в профессиональном конкурсе

Фото: Минсоцразвития МО
Более 130 специалистов социальных центров приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии», который организовало Минсоцразвития Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этом году в конкурсе приняли участие свыше 130 специалистов социальных центров. Лучших работников социальной сферы определили по трём номинациям. Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО. В нём прошли реабилитацию уже почти сто бойцов», – рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Каждый участник представил собственные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат.
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Лора Луганская