Свыше тысячи писем написали юнармейцы бойцам СВО на форуме «Патриот – это Я»

Фото: пресс-служба фонда «Защитники отечества»
На форуме «Патриот – это Я» юнармейцы всей России написали более одной тысячи писем для военнослужащих спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Защитники отечества».
В рамках межрегионального гражданско-патриотического форума «Патриот – это Я» прошла акция «Письмо солдату».
Стоит отметить, что письма, написанные ребятами, будут переданы бойцам в зону специальной военной операции в ближайшее время. В письмах студенты и школьники передали добрые слова и пожелания для защитников.
Кроме этого, акция, проведенная в рамках форума стала самой масштабной в стране.
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«Наши бойцы очень ценят письма детей. На встречах в госпиталях защитники Отечества очень тепло отзывались об этой акции. Письма – частичка души наших детей. Бойцы хранят их в нагрудных карманах, рядом с сердцем», – поделилась руководитель филиала фонда «Защитники Отечеств» в Московской области Ольга Ермакова.
Кроме этого, акция, проведенная в рамках форума стала самой масштабной в стране.
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Мира Полтева