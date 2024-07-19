Священник Савченко объяснил, можно ли православным кремировать усопших

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Священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Савченко отметил, что для православного верующего кремация — это уничижение традиционного христианского способа похорон и пренебрежительное отношение к своему мертвому телу.
Уточняется, что современная церковь хоть и призывает верующих придерживаться традиционного погребения в земле, однако при этом все же отпевает кремированных и не осуждает их. По словам священника, человеку все же не следует завещать себя кремировать, так как это считается грехом.
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«Сжечь свое тело — это как колоть его наркотиками или заливать алкоголем», — цитирует священника Общественная Служба Новостей.
Уточняется, что современная церковь хоть и призывает верующих придерживаться традиционного погребения в земле, однако при этом все же отпевает кремированных и не осуждает их. По словам священника, человеку все же не следует завещать себя кремировать, так как это считается грехом.
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Екатерина Коршунова