Фото: iStock/Iuliia Zavalishina
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), курирующие религиозные организации в республике, обязали духовенство склонять прихожан ко вступлению в ряды ВСУ. Приказ был передан пасторам храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья в Херсоне.
Это началось после публикации нового закона о мобилизации, отметил глава херсонского подполья. По его словам, представители СБУ постоянно подталкивают украинское духовенство к сотрудничеству, в частности, для информирования своей паствы.
Если священники окажут сопротивление, им самим грозит принудительная мобилизация в ряды украинской армии, заключил собеседник агентства.
Ранее украинский священник, служивший в исправительной колонии, сообщал о сатанистах в рядах украинской армии. По его словам, в окопах среди личных вещей бойцов можно найти множество предметов, связанных с ритуалом дьявола и жертвоприношениями.
Читайте также:
ВСУ обстреляли дом культуры и церковь под Белгородом
Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Если священники окажут сопротивление, им самим грозит принудительная мобилизация в ряды украинской армии, заключил собеседник агентства.
Ранее украинский священник, служивший в исправительной колонии, сообщал о сатанистах в рядах украинской армии. По его словам, в окопах среди личных вещей бойцов можно найти множество предметов, связанных с ритуалом дьявола и жертвоприношениями.
Читайте также:
ВСУ обстреляли дом культуры и церковь под Белгородом
Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Александр Климов