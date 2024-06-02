Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), курирующие религиозные организации в республике, обязали духовенство склонять прихожан ко вступлению в ряды ВСУ. Приказ был передан пасторам храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья в Херсоне.