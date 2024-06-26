Связь с ЧВК «Вагнер» и шпионство: за что в России судят американца Гершковича, какой срок ему грозит

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Свердловском областном суде началось заседание по делу о шпионаже в отношении журналиста Эвана Гершковича. О том, в чем обвиняется американец и какое наказание ему грозит в России расскажет редакция «Радио 1».
За что судят Гершковича
Следователи установили, что журналист из США Эван Гершкович весной 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. При этом обвиняемый тщательно конспирировался и соблюдал меры осторожности.
Эван Гершкович: чем известен
Родители Гершковича – выходцы из СССР. Мать выросла в Ленинграде, а отец журналиста родом из Одессы. Оба эмигрировали в Америку, где впоследствии познакомились и создали семью. Гершкович прежде рассказывал, что знает русский язык, но кроме как с родными ни с кем на нем не говорит.
«Мои родители уехали из Советского Союза в США в 1979 году и там спустя 12 лет родили меня. Иван для русских, Эван для моих англоговорящих соотечественников. Кроме как с родными по-русски я почти не общался», — рассказывал о себе Гершкович.
В 2014 году он окончил университет и начал заниматься журналистикой. Гершкович работал в издании New York Times, Agence France-Presse. В январе 2022-го он перешел в The Wall Street Journal. В основном Гершкович писал аналитические статьи и проводил журналистике расследования.
После начала спецоперации на территории Украины журналист стал публиковать материалы с критикой российских властей, а также рассуждать о внешней и внутренней политики России.
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Как был задержан Гершкович
Гершкович прибыл в Екатеринбург весной прошлого года. Он гулял по городу, знакомился с россиянами, проводил опросы среди населения об их отношении к ЧВК «Вагнер». Однако в какой-то момент журналист перестал публиковать статьи и выходить на связь. Позже выяснилось, что Гершковича задержали правоохранители. Следователи установили, что по заданию ЦРУ американский журналист собирал секретную информацию о деятельности оборонного «Уралвагонзавода». Репортер свою вину отрицал.
Отметим, что Гершкович стал первым с 1986 года журналистом из-за рубежа, задержанным в России по обвинению в шпионаже.
Суд над Гершковичем
Судебный процесс над Гершковичем стартовал 26 июня. Слушание проходит в закрытом режиме, так как в деле содержатся засекреченные сведения. Освещать решение суда будут не только российские СМИ, но и несколько ведущих изданий США, Германии и Франции. В соответствии с российским законодательством американцу грозит до 20 лет заключения.
Что об аресте Гершковича говорят в России
В МИД России уверены, что американский журналист работал в России под прикрытием по заданию США. Такое мнение прежде выражала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Гершкович был задержан с поличным, поэтому сомнений в его причастности к шпионажу нет.
Путин о задержании Гершковича
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с российским лидером задал ему вопрос о том, может ли Гершкович вернуться в США. Владимир Путин ответил, что этот вариант может быть обсужден со спецслужбами США и при соблюдении ряда условий и равноценного обмена такой исход событий вполне возможен.
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Анастасия Хохлова