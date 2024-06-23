Осуждённый Уилан призвал власти США добиться обмена его и Гершковича

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Американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний тюремный срок по делу о шпионаже, призвал Белый дом принять все возможные меры для того, чтобы как можно скорее вернуть в США его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В беседе с CNN он призвал американские власти заполнить тюрьму в Гуантанамо чиновниками из России, арестовать российских шпионов и сделать всё возможное для того, чтобы Кремль задумался об обмене и вернул арестованных американцев на родину. ПО словам Уилана, если не предпринять решительных мер, Москва продолжит «хватать» граждан Соединённых Штатов.
За последнее время в России были арестованы несколько американцев. В частности, это сержант армии США Гордон Блэк. В июне суд во Владивостоке приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии за кражу и избиение девушки (он не признал вину). А также балерина с российским и американским гражданством Ксения Карелина, известная в США как Ксения Хавана. Она была задержана в феврале за перевод $51,8 в украинский благотворительный фонд. По информации ФСБ, ей предъявлено обвинение в государственной измене.
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Александр Бойцов