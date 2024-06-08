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Талибы* посетят форум Минпросвещения в России

08 июня 2024, 04:40
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Новая делегация движения «Талибан»* примет участие в международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани, передает Telegram-канал Baza.
Глава «Российского делового центра» Рустам Хабибуллин заявил, что Афганистану нужны инженеры и рабочие специалисты. Он также добавил, что для организации социальных учреждений и обучения молодежи требуются квалифицированные кадры.

«Россия в этом активно помогает», – сказал он.



В настоящее время одна делегация талибов уже находится в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) талибов Хайбатулла Ахундзада примет участие в исламском форуме в Казани.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает связи с движением «Талибан»* для решения накопившихся проблем.

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* запрещенная в России террористическая организация
#афганистан
#минпросвещения
#россия
#казань
#пмэф
#санкт-петербург
Рособрнадзор раскрыл возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ
08 июня 2024, 01:59

Фото: iStock/LuckyBusiness

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет провести экспертное обсуждение законопроекта его отмены, передают «Известия».
«Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний школьников», — заявил Музаев.

Пресс-служба правительства России сообщила изданию, что «в настоящее время законопроект в аппарат правительства не поступал».

«При поступлении будет рассмотрен в установленном порядке», – подчеркнули в кабмине.

Ранее стало известно, что в России хочтят отменить единый государственный экзамен. Закон в случае его принятия может вступить в силу 1 января 2025 года, результаты будут действовать еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

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#егэ
#экзамены
#россия
#законопроект
#кабмин
#правительство
#вузы
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Таблетка для оргазма: Сексолог Савская раскрыла тайну точки G
08 июня 2024, 00:02

Фото: iStock/ssuaphoto

Точка G относится к загадкам женской сексуальности и тайнам женского оргазма. Ее невозможно увидеть, и даже не всегда получается отыскать. Однако женщине, которой удалось найти её у себя, можно позавидовать.
Что такое точка G и насколько она важна для достижения женского оргазма в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По словам специалиста, точки G не существует.

«Есть зона, которая называется — клитор, уретра, вагинальная зона. Там есть нервные окончания клитора, уретры, железы Скина и вагина. Если на картинке смотреть, то видно, что это сплетение трех зон. И эта зона — зона G», — объяснила сексолог.

Эксперт отметила, что одна точка G не приводит к оргазму.

«Она может приводить к оргазму, если у девушки нет ни каких блоков, если у неё раскрыта эрогенная зона. Вообще эта зона должна быть раскрыта. Её нужно стимулировать, тренировать мышцы тазового дна, повышать чувствительность влагалища. Эту зону нужно раскрывать, чтобы чувствительность была хорошая. Оргазм — это разрядка. Должна быть зона, которая хорошо стимулируется дополнительно и приводит уже к разрядке», — рассказала Ольга.

Савская отметила, что зона эта важна.

«Если стимулируют головку клитора — только часть. Вы получаете оргазм стимуляции именно головки — там одни ощущения. Хотя есть женщины, которые говорят, что у них слабая вагинальная стимуляция, но сильная от клитора. Все это очень субъективно», — пояснила сексолог.

Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма

По её мнению, люди постоянно ищут таблетку, которая приведет их к оргазмам.

«Есть люди, которым хоть затри эту точку G, у них ни чего не будет, потому что блокировка у них идет на психике. Всем управляет мозг. Например, для того, чтобы дойти до оргазма, нужно возбудиться. Должно быть нарастание. Это как чихание. Оргазм — это рефлекс такой же, что и чихание. Нос чешется, раздражается, идет нарастание, возбуждение раздражительное. Бах — оргазм. Чихнули. Это то же самое. И вопрос только в том, какими инструментами пользовались, чтобы достичь оргазма», — объяснила Ольга.

Она рассказала, что без возбуждения нет оргазма. Даже когда человек мастурбирует, ему нужно возбуждение. Люди очень узко мыслят, когда думаю, что достаточно найти только эту зону и будут оргазмы, но в корне это неверно, добавила Савская.

«У нас люди к чему привыкли? Дайте мне таблетку, я сейчас сделаю что-то и у меня будет оргазм. Часто приходят женщины с низким либидо и говорят: «дайте мне что-то, чтобы я захотела секса». А у нее было насилие в детстве, с мужем конфликты, повышенная тревожность, она в депрессии. Нужно всегда идти от причин, потому что если нет оргазмов, то есть целый список причин, почему их нет», — поделилась эксперт.

Сексолог рассказала, что для получения оргазма женщина должна быть возбуждена, у нее должно быть желание, а вокруг подходящая атмосфера. По её словам, все это взаимосвязано. К оргазму нужно подходить комплексно, а не просто пытаться найти точку G. Женщины, которые не находят эту точку, думают, что они «ущербные», добавила она.

«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм

Чтобы стимулировать точку G членом, нужно подбирать подходящую позу, отметила блогер.

«Например — выгибать таз. Смотреть, где она больше ощущает стимуляцию этой зоны. Конечно, больше это те позы, когда он сзади, а она прогибает таз, можно боком. Там еще зависит от члена. Если у него кривой член, например, подкрученный чуть-чуть, чтобы стимулировать, что он входит. Ещё есть такая проблема, чтобы она стимулировалась — должен быть плотный обхват членом. Чтобы лучше стимулировать — нужно позу подбирать. Какой у партнера член? Маленький, большой или средний, какая толщина. Есть у него изгиб или нет», — сказала Ольга.

Для каждой женщины все индивидуально, заключила эксперт.

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#эксперт
#женщина
#женщины
#секс
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Сотрудники аппарата Мишоновой приехали в пункты приёма ЕГЭ после жалоб
07 июня 2024, 22:23

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Московской области проверили пункты приёма Единого госэкзамена после жалоб родителей. Об этом сообщили в пресс-службе детского подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой.
В пятницу школьники сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике. Как пояснила Мишонова, для посещения были выбраны школы с наибольшим количеством заявившихся на экзамен выпускников.
«Сотрудники аппарата вместе с помощниками городских прокуроров по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних выехали в пункты приёма экзаменов в Орехово-Зуево, Мытищах, Королёве и Люберцах. С особым вниманием мы следили за тем, как организован пропуск детей через рамки металлоискателя, соблюдались ли правила использования ручного металлоискателя и питьевой режим», – пояснила правозащитник.
Она подчеркнула, что большинство металлоискателей имеет шкалу, по которой можно отличить гаджет от любой другой металлической вещи.
«Важно, чтобы во время пропуска детей на ЕГЭ не было перегибов. Опытные сотрудники пунктов в основном прекрасно понимают, что именно звенит у ребёнка по делениям металлодетектора. Они всегда делают скидку на забывчивость и волнение выпускников. В пунктах, где мы сегодня присутствовали, никаких замечаний не было. У нескольких выпускников зазвенели рамки, но в основном из-за ремней и очков», – поделилась Мишонова.
Уполномоченный отметила, что сами 11-классники хорошо знают правила и приходят в удобной одежде без ремней, молний и металлических застёжек, чтобы исключить любые инциденты.

Мишонова посоветовала выпускникам в случае любых ЧП, не выходя из пункта приёма ЕГЭ, звонить по телефону: 8(495) 104-68-38.

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#экзамены
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#дети
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Стало известно, с чего начнётся строительство «Санкт-Петербург Марины»
Командор Любомиров: Строительство начнут с гидротехники
07 июня 2024, 21:27

Фото: iStock/princigalli

Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров заявил, что план по строительству «Санкт-Петербург Марины» уже почти готов, теперь идёт работа над градостроительной документацией, а сама стройка начнётся с гидротехники.
«Сначала нужно привести в порядок береговую линию, а уже потом начнётся прокладка обеспечивающей инфраструктуры инженерной и транспортной. Все это мы планируем начать в следующем году», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Любомиров.

Кроме этого, он напомнил, что подписанное на ПМЭФ соглашение о строительстве всесезонного курорта в Горской не начало пути, а продолжение.

Ранее сообщалось, что два девятиэтажных корпуса почти на 500 квартир с подземным паркингом и кладовыми начинают строить в жилом комплексе «Резиденция Сколково», расположенном в центре посёлка Заречье Одинцовского городского округа.

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#строительство
#соглашение
#пмэф
#санкт-петербург
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Психолог Кичаев заявил о негативных последствиях отказа от мата
07 июня 2024, 21:09

Фото: iStock/kuppa_rock

Психолог Александр Кичаев заявил, что отказ от мата может привести к стрессу.
«Если человек вырос в среде, где мат — это способ выплеска негативных эмоций, а иногда и способ коммуникаций, то для человека это привычно. Если ему запрещать, у него будет стресс, ощущение того, что он себя сдерживает, сковывает. Это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кичаев.

Однако для тех, кто вырос в условиях, где мат неприемлем, подобные выражения наоборот будут вредны, считает эксперт.

Ранее психолог НИКИ детства Юлия Волкова рассказала о пользе сказкотерапии.

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#психолог
#мат
#человек
#стресс
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Жители Домодедова спасли жизнь выпавшего из гнезда совёнка
07 июня 2024, 21:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Жители городского округа Домодедово помогли спасти выпавшего из гнезда и истощённого совёнка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посетители парка «Ёлочки» заметили на земле маленького совёнка, который не мог летать. Неравнодушные жители откликнулись на сообщение, размещённое в соцсетях. Они напоили и накормили малыша, а затем отвезли к ветеринару-орнитологу.
«После осмотра выяснилось, что у совы истощение, рахит и закрытый консолидирующий перелом правого предплечья со смещением. Сейчас совёнок находится на попечении у специалистов. Его будут лечить, а также правильно и разнообразно кормить. Он помещён в клетку к другому птенцу», – говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сможет ли птица в дальнейшем летать. Однако в руках ветеринаров ей стало намного лучше.

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#домодедово
#птицы
#парк
#жители
#подмосковье
#московская область
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В Реутове приступили к реконструкции теплосетей
07 июня 2024, 20:35

Фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

В Реутове стартовала модернизация сетей теплоснабжения на двух участках. Работы начались на первой ветке, идущей от котельной №2 мимо школы № 3 до проспекта Мира, сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
Проходной диаметр на участке будет увеличат до 400 мм, а все трубы протяженностью 990 м. уберут под землю. Это позволит более качественно предоставлять теплоснабжение жителям наукограда.

Вторая ветка трубопровода тоже проходит от котельной в сторону улицы Победы и далее – до улицы Гагарина, 36. Протяжённость этого участка составляет 770 м.
«Мы заключили два муниципальных контракта на реконструкцию теплосетей на территории городского округа. Их протяжённость по двум участкам составляет порядка 2 км. Сначала обустроим временный трубопровод – байпас. Он будет работать, пока меняют основные тепломагистрали. Параллельно начнутся земляные работы и демонтаж старых коммуникаций», – рассказал представитель компании-генподрядчика АО «Автобытдор» Иван Гарин.
Первый замглавы муниципалитета Алексей Ковязин попросил представителей подрядной организации минимизировать неудобства для жителей на период ремонта.

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#реутов
#теплоснабжение
#теплотрасса
#ремонт
#модернизация
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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Ветеринар Руденко заявил об опасности пляжей для собак
07 июня 2024, 20:34

Фото: iStock/Nataba

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что пребывание собак на пляжах грозит животным инфекциями и паразитами.
«Так, в стоячей воде могут развиваться различные бактерии, возбудители паразитарных заболеваний, в водоеме могут накапливаться водоросли, токсины. Поэтому у собак могут возникать слюнотечение, нарушение координации движений, слабость, нервные явления. Могут быть также проблемы с кожным покровом и со слизистыми оболочками», — предупредил в беседе с Газета.ру врач.

Он отметил, что необходимо исключить питьё собаки из водоёмов. Кроме этого, он рекомендовал использовать специальный плавательный жилет для собак.

Ранее ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.

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#собаки
#врач
#озеро
#здоровье
#природа
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Народные дружины помогают обеспечивать безопасность в Московской области
07 июня 2024, 19:32

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Народные дружины на этой неделе показали, как полезна их работа для обеспечения безопасности в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Нахабинский отдел полиции доставили 13 иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства. Этому помогла слаженная работа правоохранителей и народных дружинников. В городском округе Котельники была пресечена незаконная торговля. Народные дружинники из городского округа Щёлковский участвовали в трёхдневном рейде по выявлению незаконной транспортировки твёрдых бытовых отходов», – говорится в сообщении.
В ГУРБ напомнили, что вступить в народную дружину может любой совершеннолетний гражданин России. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
#гурб
#безопасность
#народные дружины
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