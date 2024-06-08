Талибы* посетят форум Минпросвещения в России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Новая делегация движения «Талибан»* примет участие в международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани, передает Telegram-канал Baza.
Глава «Российского делового центра» Рустам Хабибуллин заявил, что Афганистану нужны инженеры и рабочие специалисты. Он также добавил, что для организации социальных учреждений и обучения молодежи требуются квалифицированные кадры.
В настоящее время одна делегация талибов уже находится в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) талибов Хайбатулла Ахундзада примет участие в исламском форуме в Казани.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает связи с движением «Талибан»* для решения накопившихся проблем.
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х
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«Россия в этом активно помогает», – сказал он.
В настоящее время одна делегация талибов уже находится в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) талибов Хайбатулла Ахундзада примет участие в исламском форуме в Казани.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает связи с движением «Талибан»* для решения накопившихся проблем.
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х
* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов