Движение «Талибан»* хочет видеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы в России

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Представители движения «Талибан»* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы. Об этом заявил министр труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Манан Омари на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Также он отметил, что представители движения ждут решения России об исключении их из списка запрещённых террористических организаций.
Ранее 3 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна исключила «Талибан»* из своего списка террористических организаций. Это было сделано для развития и усиления экономических связей с Афганистаном.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова