ТАСС: Эквадор усилил контроль при поставках бананов в Россию

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Эквадор принял меры в отношении пяти предприятий страны, которые нарушили фитосанитарные требования при экспортных поставках бананов в Российскую Федерацию. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.
В частности, было увеличено количество фитосанитарных проверок деятельности экспортеров, а также оборудована специальная карантинная зона для погрузки с банановых плантаций. Кроме того, фруктовых экспортеров обязали проводить комплексную борьбу с вредителями, обучать персонал, маркировать продукцию и дополнительно чистить контейнеры.
Ранее эквадорское правительство подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия. По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.
В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию. После этого российское ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства данного латиноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
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Ранее эквадорское правительство подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия. По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.
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Артем Путинцев