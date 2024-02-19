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ТАСС: Эквадор усилил контроль при поставках бананов в Россию

19 февраля 2024, 23:29
Фото: iStock/itsten

Фото: iStock/itsten

Эквадор принял меры в отношении пяти предприятий страны, которые нарушили фитосанитарные требования при экспортных поставках бананов в Российскую Федерацию. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.
В частности, было увеличено количество фитосанитарных проверок деятельности экспортеров, а также оборудована специальная карантинная зона для погрузки с банановых плантаций. Кроме того, фруктовых экспортеров обязали проводить комплексную борьбу с вредителями, обучать персонал, маркировать продукцию и дополнительно чистить контейнеры.

Ранее эквадорское правительство подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия. По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.


В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию. После этого российское ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства данного латиноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

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#россия
#поставки
#россельхознадзор
#фрукты
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В Омской области сгорела церковь
19 февраля 2024, 22:47

Фото: IStock/Kara Capaldo

В Омской области на площади больше 300 квадратных метров загорелась церковь. Об этом сообщили в МЧС России.
По информации спасателей, огонь вспыхнул на территории недостроенной церкви в посёлке Марьяновка Омской области. Пламя охватило 330 квадратных метра здания.

Из-за близко распложённых соседних домов на место происшествия выехали четыре пожарные машины. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание и защищают соседние строения, отметили в ведомстве.

«На месте работали семь специалистов и четыре единицы техники. Огнеборцы локализовали пожар на 330 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
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#спасатели
#пожарные
#возгорание
#церковь
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В Киеве демонтировали советскую доску «Героям Сталинграда»
19 февраля 2024, 22:19

Фото: IStock/Silent_GOS

Мемориальную доску «Героям Сталинграда» демонтировали в Киеве. Об этом рассказал телеграм-канал «Деколонизация. Украина».
Мемориальная доска с изображением Родины-матери в Волгограде находилась в Оболони. Она видела на здании, сейчас на этом месте отломлены куски стены.

Незадолго до этого глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявлял, что этот регион стал первым в стране, кто смог избавиться от всех памятников советского периода. Так, в ноябре прошло года во Львове снесли три советских памятника с Холма славы. Отмечается, что тогда были демонтированы памятники «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга».

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#киев
#украина
#памятник
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Сценарист фильма «Брестская крепость» Воробьёв умер на 54-м году жизни
19 февраля 2024, 22:07

Фото: IStock/jorgeantonio

На 54-м году жизни скончался продюсер и сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьёв. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.
О смерти Воробьёва стало известно 19 февраля. Что стало причиной гибели – неизвестно.

Константин Воробьёв известен своей работой «Брестская крепость», для которой он писал сценарий. Эта кинокартина получила множество номинаций и наград на международных фестивалях. Ещё один знаковый эпизод в фильмографии Воробьёва – фильм «Крепость». При этом, в качестве автора сценария, редактора и продюсера на белорусском и российском телевидении Воробьёв подготовил к эфиру более тысячи телевизионных программ различной тематики.

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#фильм
#сценарий
#смерть
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Путин исключил из «Роскосмоса» экс-главкома ВКС Суровикина
19 февраля 2024, 21:41

Фото: сайт Кремля

Из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса» исключили бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина. Указ опубликовали на официальном сайте правовых актов.
Документ подписал глава государства Владимир Путин. Он также исключил из наблюдательного совета генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Причины в указе не объясняются.

Вместо них российский лидер назначил командующего космическими войсками Александра Головко и заместителя председателя военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего воздушно-космическими силами до попытки совершения мятежа ЧВК «Вагнер». После этого он внезапно исчез из публичного пространства, и на вопросы журналистов о новом месте службы отвечал, что служит отечеству.

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#владимир путин
#вкс
#роскосмос
#указ
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Путин поручил выплачивать миллион за третьего ребенка в одном регионе
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО
19 февраля 2024, 20:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты на третьего ребёнка в Чукотке и других субъектах Дальневосточного округа. Там, по его словам, показатель многодетности ниже среднего.
Текст поручения опубликовали на официальном сайте Кремля. В нём предлагается распространить пилотный проект, согласно которому за третьего ребёнка семье будут выплачивать один миллион рублей.
«Распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу», — говорится в документе.
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#выплаты
#семья
#владимир путин
#россия
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Аналитик Ульянов напомнил об опасности дипфейков
19 февраля 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/Sergey Shulgin

Руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.
При этом, он отметил, что способов идентификации качественных дипфейков на данный момент нет.

«Что касается того, как с этим бороться – у меня, честно говоря, какого-то рецепта нет. Только надеяться, что вас это не затронет, так как, если человек захочет сделать дипфейк, и он будет обладать достаточным материалом, он это сделает», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

Он отметил, что у публичных людей, образы которых легко можно найти в Сети, уберечься от таких мошеннических технологичных схем практически невозможно.

Ранее ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявлял, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.

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#мошенники
#человек
#компании
#it
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Путин предложил досрочно отправлять на пенсию медиков частных клиник
19 февраля 2024, 20:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников из частных клиник. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер дал поручение после поездки на Дальний Восток в январе.
«Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в тексте.
Президент также предложил разрешить пользоваться дальневосточной ипотекой педагогам из частных организаций и тем, кто работает у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

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#президент
#молодая поручение
#владимир путин
#врачи
#пенсия
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В гвардии Испании не подтвердили убийство перебежчика из РФ Кузьминова
19 февраля 2024, 19:52

Фото: IStock/gorodenkoff

В Испании не смогли подтвердить данные об убийстве угнавшего из России вертолёт Максима Кузьминова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что в Испании обнаружили мёртвым угнавшего российский вертолёт лётчика Максима Кузьминова. Тело мужчины якобы нашли 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. Однако, как рассказали агентству в пресс-службе гражданской гвардии королевства, пока правоохранительные органы не могут подтвердить, что убитым был именно Кузьминов.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.

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#убийство
#испания
#россия
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В Петербурге бывший силовик арестован за надписи об СВО на стенах храмов
19 февраля 2024, 19:01

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника силовых структур Константина Подошвелева. Он перешёл на сторону легионы «Свобода России»* и разукрасил оскорбительными надписями об СВО стены православных храмов.
Мужчине вменяется два эпизода по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 214 УК РФ («Вандализм»). По ходатайству следствия он арестован до 13 апреля, сообщает «Лента.ру».

Как следует из материалов дела, ранее служивший в правоохранительных органах Подошвелев пошёл на сотрудничество с легионом «Свобода России». В дальнейшем он планировал перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника.

21 января 2024 года он нанес краской надписи оскорбительного содержания о проведении специальной военной операции на стены здания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также храма Иконы Божьей Матери «Умиление» и храма Покрова Пресвятой Богородицы с целью разжигания политической ненависти и вражды.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#вандализм
#ук
#сотрудничество
#операции
#рф
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