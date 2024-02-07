Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам

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Правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, передает РИА Новости.
В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию.
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