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Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам

Министр Эквадора Гарсия заявила о готовности снять все вопросы России по бананам
07 февраля 2024, 01:44
Фото: iStock/DC_Colombia

Фото: iStock/DC_Colombia

Правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, передает РИА Новости.

По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.

В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию.

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#россельхознадзор
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Компания Wildberries стала одним из крупнейших резидентов подмосковных ОЭЗ
06 февраля 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Реализуемый в особой экономической зоне «Дубна» проект компании Wildberries стал одним из крупнейших проектов среди всех резидентов, привлечённых в подмосковные ОЭЗ в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Учитывался объём заявленных инвестиций.
«Wildberries планирует инвестировать в строительство центра обработки данных на территории ОЭЗ «Дубна» 6,5 млрд рублей. Это будет сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что всего в 2023 году в подмосковные ОЭЗ удалось привлечь 17 компаний, в том числе 12 – на площадку ОЭЗ «Дубна».

Статус резидента ОЭЗ позволяет инвестору получить широкий перечень преференций, в том числе налоговые и таможенные льготы.

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#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз
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#московская область
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На новых импортозамещающих предприятиях Подмосковья создадут около 8,5 тыс. рабочих мест
06 февраля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 80 проектов в сфере импортозамещений планируется реализовать в Московской области в 2024 году, благодаря им в регионе появится дополнительно около восьми с половиной тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«В этом году в Подмосковье планируется реализовать 84 проекта импортозамещения, более 30 из которых — строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест», — пояснила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 86 миллиардов рублей.

В прошлом году на территории Московской области запустили 56 проектов импортозамещения, а в 2022 году — 21 проект.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье действует ряд льгот для импортозамещающих производств. Их полный список и условия получения размещены на официальной инвестиционном портале региона.

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#импортозамещение
#производство
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Финансист Бабин предрёк курс доллара выше 90 рублей в ближайшие две недели
06 февраля 2024, 18:55

Фото: istockphoto.com/dimarik

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие две недели курс доллара будет составлять 90,5-91,5 рубля.
«Продажи иностранной валюты ЦБ в новом месячном периоде сократятся на сумму, которую Минфин должен за это же время вложить в иностранную валюту и золото в рамках исполнения бюджетного правила. В относительном выражении примерно вдвое сократятся продажи в новом периоде. На краткосрочном горизонте это может оказать некоторое давление на рубль», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее аналитик Сергей Раманинов предположил, что на следующей неделе курс евро будет в диапазоне 95,8-98 рублей. По его словам, на курс рубля оказывают влияние ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и цены на нефть.

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Аналитик Фетисов усомнился в изменении ключевой ставки ЦБ
06 февраля 2024, 18:44

Фото: istockphoto.com/hank5

Начальник аналитического отдела банка Александр Фетисов выразил уверенность в том, что Центробанк не изменит ключевую ставку в этом месяце.
«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

По его мнению, в ходе заседания ЦБ в середине февраля участники рынка больше внимания уделят новым среднесрочным прогнозам.

Ранее стало известно, что Банк России с 1 февраля 2024 года изменит формат своих пресс-релизов. В частности, регулятор будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке.

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#банк
#банк россии
#рф
#цб
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Подмосковье удержало лидерство по производству мороженого в России
06 февраля 2024, 18:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства мороженого в Московской области в прошлом году вырос на 7,8% и составил 102,9 тыс. тонн. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов. Он напомнил, что регион остаётся лидером по производству мороженого в России.
«Московская область уверенно занимает лидирующую позицию по производству мороженого. Мы показали впечатляющий результат, сформировав более 60% общего объёма этого продукта в Центральном федеральном округе и порядка 20% общероссийского объёма», – сказал министр.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, высоких результатов удалось достичь, за счёт работы таких производителей, как «Чистая линия» из Долгопрудного, «Дмитровский молочный завод» из Дмитровского городского округа, «Фронери Рус» из Жуковского, «ЛАГУНА КОЙЛ» из Люберец и «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска.

Ранее сообщалось что за 2023 год Подмосковье стало абсолютным лидером среди других регионов России по производству сыра, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, макарон и мясных консервов.

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#продукты
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Люберецкая сыроварня в два раза увеличит выпуск сыров благодаря господдрежке
06 февраля 2024, 16:20

Фото: Наталья Лымарь

Сыроварня DolceLatte в Люберцах, выпускающая сыры по итальянским рецептам, планирует в два раза, в реализации планов бизнесу помогают государственные субсидии, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«Мы не вынимаем оборотные деньги из своих средств, нам субсидирует 50 % стоимости купленного оборудования федеральный бюджет», — пояснил предприниматель и владелец DolceLatte Кирилл Шаршуков.
Сейчас в люберецкой сыроварне за одну смену выпускают полтонны продукции. Главные покупатели сейчас — это различные рестораны и специализированные сырные лавки, но скоро продукция DolceLatte должна появиться в супермаркетах.

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На территории ОЭЗ «Дубна» построят лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы
06 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Лабораторию для анализа готовой продукции создаст компания ПСК «Фарма», производящая лекарства, на территории своего производственного комплекса в особой экономической зоне «Дубна». Для этого планируется реконструировать одно из производственных помещений. Разрешение на эти работы выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В лаборатории планируется исследовать пульмонологические препараты, которые используются при терапии астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). ПСК «Фарма» выпускает около 20 наименований таких лекарств», — отмечается в сообщении.
Площадь лаборатории составит 5 тысяч кв. м, реконструкцию планируется завершить к началу осени текущего года. Инвестиции в проект составляют 250 млн рублей.

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#оэз «дубна»
#лаборатория
#фармацевтика
#подмосковье
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На новом заводе металлоконструкций в Подольске появится 40 рабочих мест
06 февраля 2024, 14:38

Фото: iStock/cookelma

Дополнительно 40 рабочих мест появится в городском округе Подольск после запуска нового завода по производству металлоконструкций и оборудования для водоснабжения, сейчас стартовало строительство производства, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 40 млн рублей. Завод площадью более 1000 квадратных метров будет построен на участке 0,8 га. Реализация проекта позволит создать 40 рабочих мест», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
Открыть новый завод планируется в 2025 году, там будут выпускать модульные сооружения для очистных сооружений и водозаборных узлов, конструкции для скважин, резервуары и ёмкости. Инвестор — компания «МАС».

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#строительство
#рабочие места
#екатерина зиновьева
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«Роснано» собирается обанкротить производителя «гибких планшетов»
АО «Роснано» запустило процедуру банкротства производителя «гибких планшетов»
06 февраля 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Gorodenkoff

«Роснано» инициировало процедуру банкротства компании по производству устройств на основе так называемой «гибкой электроники». Документы проверки ООО «Пластик Лоджик» уже переданы в правоохранительные органы.
Согласно сообщению, опубликованному на интернет-портале Федресурс, данные действия связаны с изначально завышенными оценками перспектив восстановления платёжеспособности компании, в чём убедились аудиторы «Роснано». Инвестор в лице главенствующей фирмы, каковой и является инициатор процедуры банкротства, решил инициировать данное мероприятие с целью частичного возврата изначальных вложений, а также чтобы не нарушать нормы налогового законодательства.

Говоря простым языком, данное предприятие более не выглядит перспективным и отчасти является даже убыточным. Напомним, в 2010-2012 годах АО «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic из Ирландии, получив 43,84% его акций.

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