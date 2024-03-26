ТАСС: Минтруд предлагает заключать договора с мигрантами не более чем на 2 года

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Минтруд РФ предлагает ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект уже опубликовали на федеральном портале проектов НПА.
«Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали в ведомстве.При этом работодателю разрешено использовать механизм организованного набора и после истечения ограничительного срока.
Институт демографических исследований РАН оценивает количество нелегальных мигрантов в России примерно в четыре миллиона, однако точную цифру назвать невозможно.
Ранее МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России. К заполненному заявлению надо приложить копию трудового договора или договора на осуществление работ. После чего данное уведомление необходимо отнести в территориальный отдел МВД в распечатанном виде с помощью личной подачи или можно отправить по почте. Примечательно, что заполнять необходимо на русском языке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий, при которых будут появляться отдельные опасные районы мигрантов.
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