Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января

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МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России. Об этом говорится в соответствующем документе.
Отмечается, что заполнять форму уведомления можно несколькими способами: от руки либо с помощью компьютера. Примечательно, что заполнять необходимо на русском языке.
В документе также говорится, что к заполненному заявлению надо приложить копию трудового договора или договора на осуществление работ. После чего данное уведомление необходимо отнести в территориальный отдел МВД в распечатанном виде с помощью личной подачи или можно отправить по почте.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий, при которых будут появляться отдельные опасные районы мигрантов.
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В документе также говорится, что к заполненному заявлению надо приложить копию трудового договора или договора на осуществление работ. После чего данное уведомление необходимо отнести в территориальный отдел МВД в распечатанном виде с помощью личной подачи или можно отправить по почте.
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Екатерина Коршунова