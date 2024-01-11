Лётчики ВКС РФ оценили новое личное оружие

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Лётчики Воздушно-космических сил России оценили новое личное оружие, предоставленное в опытную эксплуатацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ВКС РФ была поставлена крупная партия пистолетов-пулемётов ПП-2000, входящих в состав носимого аварийного запаса (НАЗ). Такое оружие, как правило, входит в укомплектование самолётов, принимающих участие в спецоперации на Украине.
Лётчики ВКС РФ высоко оценили новое оружие. Они отметили его компактность и более высокую, по сравнению с обычным пистолетом, убойную дальность.
Ранее сообщалось, что Минобороны России позднее определит, какой новый штатный автомат будут использовать лётчики. На выбор есть две модели пистолета-пулемёта – ПП-20 и ПП-2000.
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Лётчики ВКС РФ высоко оценили новое оружие. Они отметили его компактность и более высокую, по сравнению с обычным пистолетом, убойную дальность.
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Анастасия Чинкова