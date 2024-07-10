Татьяну Лазареву* хотят заочно арестовать в России

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
В мае текущего года в отношении телеведущей возбудили дело по статье о публичной пропаганде терроризма с использованием интернета. Ей грозит до 7 лет тюремного заключения.
Поводом для заведения дела стало интервью, которое Лазарева* дала в августе 2023 года. В нем телеведущая назвала оправданными атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву.
Напомним, 22 июля 2022 года Минюст РФ внес телеведущую в реестр иноагентов. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.
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* Признана в РФ иностранным агентом
Поводом для заведения дела стало интервью, которое Лазарева* дала в августе 2023 года. В нем телеведущая назвала оправданными атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву.
Напомним, 22 июля 2022 года Минюст РФ внес телеведущую в реестр иноагентов. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.
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* Признана в РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова