Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен в реестр иноагентов).
В публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Лазарева рассказала, что у них с Шацем не было торжественной свадебной церемонии.
Татьяна Лазарева была внесена в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. 7 ноября 2022 года в списке оказался Михаил Шац.
Читайте также:
Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе
Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка
Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой
*внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов
«Даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная. Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. Мы нахлебались всякого за эти годы», — написала Татьяна Лазарева.
«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!»,-с иронией отметила телеведущая.Ранее Леонид Агутин в социальных сетях публично обратился к своей супруге Анжелике Варум на фоне слухов о расставании. Артист поздравил жену с годовщиной отношений и опубликовал их совместное фото.
«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! <...> Это называется — судьба», — написал музыкант.
Читайте также:
Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе
Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка
Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой
*внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов
Мария Фирсова