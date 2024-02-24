Telegram обогнал «ВКонтакте», Сбербанк и YouTube по охватам пользователей

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В среднем охват пользователей Telegram за сутки достиг 47%. Таким образом, почти половина населения страны хотя бы раз в сутки используют этот мессенджер, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Mediascope.
Впереди по показателю охвата населения оказались только WhatsАpp — 67%, «Яндекс» — 56% и Google — 53%.
Мессенджер Павла Дурова обогнал таких гигантов, как «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%) и Wildberries (23%). В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.
27 сентября 2017 года Дуров рассказал о поступившем 14 июля требовании ФСБ предоставить «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», а также о последующем составлении административного протокола за невыполнение этого требования. Владелец мессенджера отказался предоставить ключи дешифровки.
20 марта 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить.. 28 августа 2018 года адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил, что Telegram готов прелоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, заподозренных в терроризме на основании решения суда.
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Мессенджер Павла Дурова обогнал таких гигантов, как «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%) и Wildberries (23%). В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.
20 марта 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить.. 28 августа 2018 года адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил, что Telegram готов прелоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, заподозренных в терроризме на основании решения суда.
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Сергей Калугин