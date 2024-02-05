Россиянам рассказали, как уберечься от кражи Telegram-аккаунта

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«Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Это пароль, без которого никто кроме вас не сможет подключиться к вашему аккаунту с другого устройства. Просто перейдите в меню «Конфиденциальность» в настройках аккаунта и выберите раздел «Облачный пароль»», — отметил в беседе с Газета.ру Ибрагимов.
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