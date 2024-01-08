Дерматолог Галлямова перечислила основные признаки обморожения

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Профессор, доктор медицинских наук врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала RT об основных признаках обморожения и правилах оказания первой помощи.
По её словам, лёгкая степень поражения обычно выражается в покраснении и шелушении кожи. Как правило, поражаются кончики пальцев ног и рук.
Самой тяжёлой формой обморожения является некроз тканей, при котором появляется отёчность и покраснения. При таких симптомах следует обращаться к врачу.
Собеседница RT рассказала, что такое тяжёлое обморожение встречается крайне редко. Однако, если такое и происходит, то как правило с людьми, которые употребляют алкоголь, поскольку их болезненные ощущения притупляются.
Галлямова также дала советы для тех, кто столкнулся с обморожением. В первую очередь следует растереть замёрзшие части тела, а затем смазать их жирным кремом. Также она посоветовала выпить горячий чай с имбирём.
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Самой тяжёлой формой обморожения является некроз тканей, при котором появляется отёчность и покраснения. При таких симптомах следует обращаться к врачу.
Галлямова также дала советы для тех, кто столкнулся с обморожением. В первую очередь следует растереть замёрзшие части тела, а затем смазать их жирным кремом. Также она посоветовала выпить горячий чай с имбирём.
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Анастасия Чинкова