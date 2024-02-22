Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Том Круз завершил отношения с Эльсиной, дочерью бывшего депутата Госдумы России Рината Хайрова, пишет газета Sun.
«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, а потом столкнуться в лифте», — отметил источник, цитируемый изданием.Тем не менее, несмотря на разрыв, актер выразил желание сохранить с Эльсиной дружеские отношения, отмечается издания.
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