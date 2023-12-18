Том Круз снял этаж ресторана Аркадия Новикова ради обеда с Эльсиной Хайровой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Американский актер Том Круз арендовал целый этаж популярного лондонского ресторана Mayfair Novikov, принадлежащего известному ресторатору Аркадию Новикову. Всё ради романтического ужина с дочерью российского политика Эльсиной Хайровой.
Ранее 61-летний актер появился с Эльсиной на общественном мероприятии в кругу нескольких друзей. По словам очевидцев, Круз уделял девушке повышенное внимание и выглядел явно увлечённым.
По сообщению таблоида The Sun, на этот раз он решил побаловать спутницу изысканным ужином в престижном ресторане Лондона. Сообщается, что Том Круз заказал блюдо из омаров и суши общей стоимостью около 500 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч рублей). Бдительный охранник вмешался и не позволил одному из сотрудников ресторана сфотографировать пару.
После обеда актёр оставил щедрые чаевые — 100 фунтов. Том Круз и его спутница вышли через боковую дверь ресторана, сели в ожидавший их лимузин и уехали.
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По сообщению таблоида The Sun, на этот раз он решил побаловать спутницу изысканным ужином в престижном ресторане Лондона. Сообщается, что Том Круз заказал блюдо из омаров и суши общей стоимостью около 500 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч рублей). Бдительный охранник вмешался и не позволил одному из сотрудников ресторана сфотографировать пару.
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