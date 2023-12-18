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Том Круз снял этаж ресторана Аркадия Новикова ради обеда с Эльсиной Хайровой

18 декабря 2023, 15:31
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский актер Том Круз арендовал целый этаж популярного лондонского ресторана Mayfair Novikov, принадлежащего известному ресторатору Аркадию Новикову. Всё ради романтического ужина с дочерью российского политика Эльсиной Хайровой.
Ранее 61-летний актер появился с Эльсиной на общественном мероприятии в кругу нескольких друзей. По словам очевидцев, Круз уделял девушке повышенное внимание и выглядел явно увлечённым.

По сообщению таблоида The Sun, на этот раз он решил побаловать спутницу изысканным ужином в престижном ресторане Лондона. Сообщается, что Том Круз заказал блюдо из омаров и суши общей стоимостью около 500 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч рублей). Бдительный охранник вмешался и не позволил одному из сотрудников ресторана сфотографировать пару.


После обеда актёр оставил щедрые чаевые — 100 фунтов. Том Круз и его спутница вышли через боковую дверь ресторана, сели в ожидавший их лимузин и уехали.

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Броневицкая поделилась, куда пропала Эдита Пьеха
Броневицкая: «У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту»
18 декабря 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Дочь 86-летней певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что артистка ведёт закрытый образ жизни, проводя много времени дома с родными вдали от городской суеты.
«У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту», — приводит utro.ru слова Броневицкой.

Однако, отметила дочь Эдиты Пьехи, вся семья в сборе на Новый год собраться вместе не сможет, чему есть веские основания. Броневицкая также добавила, что сам праздник не представляет для неё огромного значения.

Ранее специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк заявил, что наилучшим вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который несвойственен конкретному человеку.

«На противоположные варианты нас часто подталкивают внешние обстоятельства. Так, партнёр или дети просят остаться дома перед телевизором, хотя вам больше по душе спорт. Но если инициировать такой досуг самостоятельно, то можно получить совершенно другие впечатления и ощущения. Появится новый опыт, и это поможет лучше отдохнуть», — отметил в беседе с «Москвой 24» Довгалюк.

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#семья
#новый год
#артист
#шоу-бизнес
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Звёзды российской эстрады массово слегли с гриппом после съёмок новогодних шоу
18 декабря 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».
Церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Песня года - 2023» прошла 2 декабря в столичном дворце «Мегаспорт» и собрала всех известных отечественных исполнителей от Анны Асти до Стаса Михайлова. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию, полученную от некоторых менеджеров, каждый второй участник мероприятия чихал и кашлял. Тем не менее, все они, как это принято в мире шоу-бизнеса, при встрече обнимались и целовались.

На церемонии также были замечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Клава Кока и другие звезды и звездочки. Понятно, что сейчас никто не хочет болеть, так как впереди дорогостоящие новогодние концерты и корпоративы. Не исключено, что некоторые знаменитости скрывали своё недомогание, чтобы не отпугнуть организаторов.

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#песня
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#концерт
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Садальский рассказал, почему Пугачева везде следует за Галкиным*
17 декабря 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский актёр Станислав Садальский объяснил, почему певица Алла Пугачёва везде следует за своим мужем Максимом Галкиным*. Об этом пишет «АиФ».
«Любовь зла. Есть такая русская поговорка», — цитирует издание слова собеседника.

Садальский добавил, что артистке постоянно не везло с мужчинами, поэтому нынешний муж кажется ей тем единственным, которого всегда она ждала.

«Алла Пугачева – раба любви. Она последовала за мужем», — заключил Станислав Садальский.

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*Является иностранным агентом
#алла пугачёва
#любовь
#мужчина
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Актер из сериала «Слово пацана» опроверг сообщения о своей смерти
Актер Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
17 декабря 2023, 04:56

Фото: istockphoto.com/smolaw11

Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальте», опроверг сообщения, распространенные в сети, о его смерти.
Актер лично подтвердил информацию о своем здоровье, отметив в своем Telegram-канале: «Я не умер. Я в Москве, пью чай».

Он также опубликовал скриншот фейкового сообщения о его смерти в больнице, подчеркнув, что это ложь.

Создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» объявили о продлении проекта на второй сезон, который запланирован на весну 2024 года. В сети была обнаружена вакансия для участия актера в массовке съемок продолжения сериала.

6 декабря создатели сериала ответили на слухи о пересъемке финальной серии, опровергнув информацию об изменениях в сценарии и заявив, что поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована заранее и не связана с редактированием завершающей серии проекта.

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#кино
#актёр
#кровь
#здоровье
#чай
#telegram
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Baza опубликовала райдер певца SHAMAN
16 декабря 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

12 млн рублей за полтора часа, две подушки из гусиного пуха, а также «Майбах» и скромная гримерка требуются артисту SHAMAN для выступления.
Baza опубликовала райдер певца SHAMAN. К примеру, для коротких поездок артист предпочитает тонированный «Майбах». Его должны предоставить организаторы выступления. Если поездка длинная, то артист предпочитает минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана. 

Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие. Пристальное внимание SHAMAN уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны охранять певца с момента прилета, до вылета, передвигаясь на автомобиле не ниже класса бизнес. В зале на каждые 1000 человек должно быть как минимум 8 охранников. 

Жить SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. На ней должны быть две подушки из гусиного пуха. 
В гримёрке должны стоять вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт. 

Источники сообщают, что стоимость выступления артиста разнится, но в среднем за концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.

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#певец
#шоу-бизнес
#новости
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о вырезанных сценах
16 декабря 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сценарист Андрей Золотарев рассказал, что из «Слова пацана» были вырезаны сцены сборов.
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников) в итоге всё это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», —объясняет Андрей Золотарев.
Ранее сообщалось, что финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет на интернет-платформе 21 декабря, как было ранее заявлено.

Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.

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#сериал
#новости
#общество
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Кристина Орбакайте после новогодних корпоративов вернётся в США
16 декабря 2023, 13:50

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Кристина Орбакайте ненадолго вернулась в Россию, но уже купила билеты в США.
Mash пишет, что артистка вернётся в США после того, как отработает новогодние корпоративы в России. Участие певицы в корпоративах оценивают в 4,5 млн рублей. 

По данным Mash, ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей, но райдер оставила прежним. Туда всё также входят требования люксового автопарка, лучший отель в городе, ЧОПовцы и полная секретность.  В начале декабря певица вернулась в Россию и выступила на гала-концерте «Песня года». 

Тг-канал сообщает, что отъезд в США планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Затем артистка опять вернётся в РФ.

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#шоу-бизнес
#певица
#новости
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Медики назвали причину смерти актёра Мэттью Перри
CNN: Причиной смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри стал кетамин
16 декабря 2023, 01:29

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Суперзвезда американского сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия на организм кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.
С помощью введения кетамина в кровоток Перри проходил терапию от тревоги и депрессии. Согласно заключению медиков, Факторами, способствовавшими смерти актёра, стали также ишемическая болезнь сердца и воздействие полусинтетического опиоида бупренорфина.

29 октября 2023 года Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Наркотиков и алкоголя на месте преступления также не обнаружила. По информации портала TMZ, актёр в тот день вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), и вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.

В недавно вышедших мемуарах 54-летний Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провёл в больнице пять месяцев. Помимо сделавшей его суперзвездой роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», актёр снимался также в фильмах «Беверли-Хиллз, 90210», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.

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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
#медики
#актеры
#смерть
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Культовый сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет
15 декабря 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Детективный сериал «Бандитский Петербург», выходивший на отечественные экраны в 2000-х, получит продолжение.
«Сноб» пишет, что проектом «Бандитский Петербург. 20 лет спустя» занимались авторы книги, которая является основой оригинального сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин. Сообщается, что уже написан 21 эпизод проекта 

По словам Шушарина, он допишет самостоятельно финал сериала после смерти Андрея Константинова. 

Действия проекта развернутся в 2013 году, главными героями будут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. 

Дата премьеры «Бандитского Петербурга. 20 лет спустя» неизвестна. 

Ранее сообщалось, что переснятый финал сериала «Слово пацана» выйдет на экраны с опозданием. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.

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#сериал
#съёмки
#новости
#общество
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