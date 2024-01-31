Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев потерпел поражение в гражданском суде по делу против аукционного дома Sotheby’s, в котором он обвинял компанию в том, что та содействовала завышению цен на произведения искусства, приобретенные им ранее, сообщает CNBC.