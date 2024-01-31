Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира членом Палаты представителей от Республиканской партии Клодией Тенни из штата Нью-Йорк, сообщает Fox News.
Она выдвинула его за участие в подписании «Авраамовых соглашений», которые сыграли ключевую роль в нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.
Тенни считает, что усилия Трампа в этом направлении были «беспрецедентными и до сих пор не получили должного признания» от Нобелевского комитета.
Это не первый случай номинации Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в подписании «Авраамовых соглашений». Несмотря на несколько предыдущих номинаций, экс-президенту США до сих пор не была присуждена эта высокая награда.
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Тенни считает, что усилия Трампа в этом направлении были «беспрецедентными и до сих пор не получили должного признания» от Нобелевского комитета.
Это не первый случай номинации Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в подписании «Авраамовых соглашений». Несмотря на несколько предыдущих номинаций, экс-президенту США до сих пор не была присуждена эта высокая награда.
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Артем Кузьмин