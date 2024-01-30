Орбан назвал имя человека, который мог бы предотвратить конфликт в Европе

Фото: kremlin.ru
Бывший американский лидер Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для Le Point.
«Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы», — считает Орбан.
По мнению венгерского премьера, сегодня Трамп - единственный политик, у которого получилось бы урегулировать конфликт на Украине.
Читайте также:
Орбан заявил, что сумма финансирования Киева должна утверждаться ЕС единогласно
FT: Евросоюз может подорвать экономику Венгрии, если та не поможет Украине
Политик Тороцкаи: После краха Украины Венгрия будет претендовать на Закарпатье
Евгения Парфентьева