Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запустят подкаст «Дорога в Лавру»

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Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля «Дорога в Лавру».
«Дорога в Лавру» — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем. На протяжении всей нашей истории другого пути выстоять и сохранить Отечество не было», — рассказал в беседе с РИА Новости казначей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Архипп (Шаханов).
Также в подкасте расскажут о роли Сергия Радонежского в становлении русского государства и о значимости возвращения иконы «Троица» Андрея Рублёва в церковные стены.
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Евгения Парфентьева