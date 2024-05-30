На китайский рынок поступят монастырские продукты из России

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В Китай начнут экспортировать российские продукты, созданные по заветам основателя Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр.
Как рассказала исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь, во время выставки «Сделано в России» в октябре 2023 года один из китайских бизнесменов с удивлением поинтересовался: почему на российских товарах наклеена этикетка на английском языке. По его словам, продукция из РФ очень ценится на рынке КНР, а этикетка на русском языке для них служит знаком качества.
Отмечается, что монастырская продукция представлена в павильонах РЭЦ КНР, ОАЭ, Вьетнама и Египта.
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«Монастырские продукты — действительно качественные и натуральные продукты, создаваемые народом России на протяжении нескольких столетий», — отметил генеральный директор АНО «Монастырская трапеза», келарь Троице-Сергиевой Лавры отец Архипп.
Отмечается, что монастырская продукция представлена в павильонах РЭЦ КНР, ОАЭ, Вьетнама и Египта.
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Евгения Парфентьева