Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на форуме «Золотой Витязь»

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение социальных служб Красноярского края забрать у матери троих детей из-за неработающей печки. Об этом российский лидер сообщил в рамках беседы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, передает ТАСС.