Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на форуме «Золотой Витязь»

Фото: iStock/Darwin Brandis
Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил специальный диплом на XXXIII международном кинофоруме «Золотой Витязь».
В Омской области завершился кинофорум «Золотой Витязь», на котором были представлены 160 кинокартин из 12 стран мира. На фестивале присутствовали 10 тысяч зрителей.
Фото: пресс-служба «Нестеренко центр»
Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» вошёл в основную программу в номинации полнометражных документальных фильмов. В этой категории было представлено 25 картин из России, Белоруссии, Сербии и Германии.
Проект, подготовленный телестудией «Нестеренко центр» в партнёрстве с «Радио 1», получил специальный диплом «За духовность и гражданственность в кинематографе».
Пресс-служба центра выразила особую благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, «Радио 1» и социальной сети «Одноклассники» за помощь в реализации проекта.
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Фото: пресс-служба «Нестеренко центр»
Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» вошёл в основную программу в номинации полнометражных документальных фильмов. В этой категории было представлено 25 картин из России, Белоруссии, Сербии и Германии.
Проект, подготовленный телестудией «Нестеренко центр» в партнёрстве с «Радио 1», получил специальный диплом «За духовность и гражданственность в кинематографе».
Пресс-служба центра выразила особую благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, «Радио 1» и социальной сети «Одноклассники» за помощь в реализации проекта.
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Анастасия Чинкова