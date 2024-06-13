ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину перешли во владение государства. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФСПП.
По словам адвоката задержанного Павла Хлюстова, в настоящее время отсутствует вступившее в силу решение суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью Хотина.
Хлюстов счел фейковыми данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower.
Напомним, 4 марта текущего года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате. Банк России отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
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Хлюстов счел фейковыми данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower.
Напомним, 4 марта текущего года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате. Банк России отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
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Екатерина Коршунова