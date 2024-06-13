ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства

Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» , который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.