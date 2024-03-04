Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату

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Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате, об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, Центральный банк РФ отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, после чего в бюджете организации обнаружили «дыру» размером в 160,9 миллиарда рублей.
Напомним, ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы», — цитирует агентство слова Ольги Багровой.
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Евгения Парфентьева