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Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату

04 марта 2024, 16:22
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате, об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, Центральный банк РФ отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, после чего в бюджете организации обнаружили «дыру» размером в 160,9 миллиарда рублей.

«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы», — цитирует агентство слова Ольги Багровой.


Напомним, ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#москва
#банк
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В Котельниках боец СВО заставил извиняться мигранта, оскорбившего его жену
04 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/fortton

В Котельниках мигрант-таксист оскорбил жену бойца спецоперации, после чего у него состоялась встреча с мужем обиженной клиентки. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Русская община Москва».
На днях Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видеообращение жены российского военного. Женщина рассказала, что мигрант занимается частным извозом и предложил ей свои услуги. Однако после того, как она села в автомобиль и назвала адрес места назначения, мужчина начал оскорблять клиентку.

После этого боец СВО разыскал обидчика жены и провел с ним беседу. Мигрант сразу извинился за свое поведение. По словам женщины, таксист резко «забыл» русский язык, хотя во время их первой встречи он уверенно разговаривал на русском.

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На севере Польши упал неизвестный летающий объект
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Krzysztof12

В Варминско-Мазурском польском воеводстве местные жители обнаружили необычную находку – упавший с неба предмет.
Территорию поля мгновенно оцепили сотрудники правоохранительных органов, а сам объект забрали на экспертизу. Об этом сообщил представитель местной полиции Рафал Яцковский.

По уточненным данным, упавший в Польше предмет скорее всего является метеорологическим зондом. Однако, некоторые местные СМИ предполагают, что это военный объект. Полицейские также не исключают версию, что объект прилетел из Калининградской области РФ.

В любом случае, упавший ​летающий объект будет передан ​армии, а его функционал и назначение будут детально исследованы.

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#польша
#происшествия
#инцидент
#небо
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Петербуржец украл деньги у любимой, чтобы повысить уровень персонажа в игре
04 марта 2024, 15:49

Фото: iStick/Ekaterina Varnakova

В Санкт-Петербурге 25-летний Антон, обожавший виртуальную войну в популярном шутере PUBG, похитил у своей возлюбленной Марины 250 000 рублей – сбережения на покупку квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Антон и Марина были парой около пяти лет, но жили в разных мирах. Марина трудилась, не покладая рук, откладывая каждую копейку на приобретение отдельной комнаты в коммунальной квартире. Антон же, наоборот, целыми днями пропадал в спортзале, качая мышцы, и повышал уровень своего персонажа в компьютерной игре.

В один роковой день Марина решила собрать вещи и покинуть Антона. Планы на совместное будущее рухнули. Начав собирать свои сбережения, спрятанные в тайнике, она пришла в ужас: половины денег – 250 000 рублей – не было.

Сначала Антон все отрицал, но когда Марина обратилась в полицию, вынужден был признаться. Он раскаялся в своем поступке и возместил ущерб девушке, но этого оказалось недостаточно.

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила в отношении него уголовное дело по обвинению в краже с причинением значительного ущерба, которое уже направлено в суд.

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#суд
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#сбережения
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#деньги
#санкт-петербург
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В Подмосковье пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу дочке за несделанные уроки
В Подмосковье мать воткнула кухонный нож в ногу дочке в момент «воспитания»
04 марта 2024, 15:33

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Пушкино пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочке за то, что та не хотела делать домашнее задание. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 45-летняя женщина разозлись, что дочь не учит уроки в воскресенье вечером. Она накричала на ребенка, а потом схватила кухонный нож и воткнула его в ногу дочери.

Третьеклассница самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Там врачи диагностировали у неё резаную рану коленного сустава. По данному факту полиция начала проверку. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков.

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#полиция
#врачи
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#женщина
#уроки
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Освободили в зале суда: Парень, обвиняемый в убийстве бойца СВО, избежал колонии
Обвиняемого в убийстве бойца СВО челябинца освободили в зале суда
04 марта 2024, 15:29

Фото: istock / AMilkin

Карталинский городской суд в Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, после драки с которым скончался участник специальной военной операции. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщает издание.
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Сначала на фигуранта завели уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», но спустя время дело переквалифицировали в «причинение смерти по неосторожности».

Инцидент между Байжуменовым и военным произошел в сентябре 2023 года. В результате уличной потасовки в поселке Новокаолиновый пьяный молодой человек нанес потерпевшему удары, из-за которых он впоследствии кончался в больнице.

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#суд
#приговор
#смерть
#уголовное инцидент
#ограничения
#операции
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Раскрыта основная цель атаковавших Петербург беспилотников ВСУ
Украинские БПЛА пытались атаковать в Петербурге завод морских дронов
04 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/aapsky

В Петербурге украинские беспилотники собирались атаковать предприятие по разработке и сборке морских торпед, надводных дронов и прочего вооружения. Об этом сообщает Mash.
Напомним, 2 марта Санкт-Петербург атаковали украинские беспилотники. Один из них попал в жилой многоквартирный дом, расположенный на Пискаревском проспекте. Дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. Он врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.

Всего, по информации Mash, Петербург атаковали семь украинских дронов. Все они летели с востока на сверхмалой высоте. Беспилотник, который пытался атаковать оборонный завод, сбили на подлёте к зданию. Его обломки нашли недалеко от предприятия. Завод входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Там разрабатывают торпеды, беспилотные катера и подлодки, а также различные системы обнаружения.

Остальные вражеские дроны были уничтожены в воздухе.

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#петербург
#дроны
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Политолог Галямов* получил заочный арест за фейки о российской армии
04 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте политолога Аббаса Галлямова* в рамках расследования дела о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямова* обвиняют по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, повлекшего за собой тяжкие последствия. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца.

Ранее политолог был объявлен в розыск.

По данным следствия, Галлямов публиковал в социальных сетях и СМИ материалы, содержащие ложную информацию о деятельности российских военных в Украине. Утверждается, что эта информация привела к «тяжким последствиям», однако подробности этих последствий не уточняются.

Сам Галлямов*, находящийся за пределами Российской Федерации, отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что часть 3 статьи 207.3 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако в случае с заочным арестом осужденный не может быть заключен под стражу до момента его задержания или экстрадиции.

*10 февраля 2023 года Минюст России причислил его к иностранным агентам.

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#суд
#закон
#наказание
#политолог
#рф
#фейки
#армия россии
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Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземки
04 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Два мирных жителя пострадали под обстрелом посёлка Суземки в Брянской области, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения», — прокомментировал случившееся губернатор Брянской области.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Богомаз также сообщил, что повреждения под обстрелом получил один частный жилой дом, в строении нарушено энергоснабжение. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

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#брянская область
#александр богомаз
#всу
#атака
#пострадавшие
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Readovka: ГУР Украины взяло на себя ответственность за диверсию в Самарской области
04 марта 2024, 11:32

Фото: iStock/Silent_GOS

4 марта в Самарской области произошла диверсия, которую ГУР Украины взяло на себя. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
Неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. Несмотря на отсутствие пострадавших, инцидент вызвал задержки в движении поездов и нарушил обычную жизнь региона.

Специалисты оперативных служб сообщают, что причиной повреждения моста стала детонация самодельного взрывного устройства. Очевидцы утверждают, что произошло это около 6 утра.

Telegram Baza пишет, что повреждёнными оказались металлоконструкции и ограждение моста. Сама бетонная опора, по предварительным данным, осталась целой.

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#всу
#самарская область
#мост
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