ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказала в беседе с RuNews24.ru как происходит взыскание задолженности по алиментам, а также перечислила случаи, в которых экс-супруг может не выплачивать деньги.