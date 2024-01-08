ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом

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Из-за проблем с электричеством и отоплением два петербургских торгово-развлекательных комплекса 7 января приостановили работу.
78.ru пишет, что ТРК «Балкания NOVA» и «Международный» приостановили свою работу. В «Балкания NOVA» возникли проблемы с электричеством. В ТРК «Международный» произошла авария на инженерных сетях.
Сообщалось, что прокуроры Московской области добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере жилищно-коммунального хозяйства в нескольких городах региона. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.
В нескольких городах Московской области наблюдается коммунальный коллапс. Огромное количество людей по разным причинам остались без горячей воды или отопления.
В пресс-службе отметили, что прокуратура вмешалась в решение проблем в сфере ЖКХ. В результате чего были устранены последствия произошедших аварий, а также произведены необходимые работы по ремонту систем в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиево-Посаде, Балашихе, Химках, Щёлково и других населённых пунктах Подмосковья.
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Сообщалось, что прокуроры Московской области добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере жилищно-коммунального хозяйства в нескольких городах региона. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.
В пресс-службе отметили, что прокуратура вмешалась в решение проблем в сфере ЖКХ. В результате чего были устранены последствия произошедших аварий, а также произведены необходимые работы по ремонту систем в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиево-Посаде, Балашихе, Химках, Щёлково и других населённых пунктах Подмосковья.
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Мария Фирсова