Тульского мобилизованного приговорили к шести годам колонии за оставление части

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Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Иннокентия Борматова к шести годам колонии, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в самовольном оставлении части без уважительной причины.
По версии следствия, в январе 2023 года Борматов покинул воинскую часть, находившуюся «на территории, где введено военное положение». После этого мобилизованный уехал домой, в Тульскую область. В конце октября прошлого года мужчина был задержан сотрудниками военной полиции.
В пресс-службе суда отметили, что на оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, в том числе командный состав воинской части, где служил Борматов.
Как сказано в пресс-релизе суда, после оглашения приговора его председатель провел с военнослужащими, среди которых были как контрактники, так и мобилизованные, беседу об уголовной ответственности «за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе».
Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.
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В пресс-службе суда отметили, что на оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, в том числе командный состав воинской части, где служил Борматов.
Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.
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Артем Путинцев