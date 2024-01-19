В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к колонии за побег из части в ДНР

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В Южно-Сахалинске военный суд приговорил младшего сержанта за побег из части в ДНР к шести годам колонии общего режима. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Следствие утверждает, что осужденный 19 марта захотел отдохнуть от службы и покинул часть в Донецкой Народной Республике без уважительных причин. При этом 13 сентября он добровольно прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске.
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