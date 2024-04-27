Дом в 1 500 «квадратов» обнаружили у обвиняемого во взятках замминистра обороны

Фото: iStock/bastan
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Это выяснило РИА Новости в результате анализа данных деклараций с 2016 по 2019 год.
Сведения о доходах чиновников за период с 2021 года по настоящее время закрыты из-за вступившего в силу в 2021 году закона, который включил госслужащих Вооруженных сил, сотрудников иностранных спецслужб, участников спецоперации и бойцов Росгвардии, в список лиц, подлежащих государственной защите. В результате данные об этих лицах перестали быть общедоступными. Также в 2023 году перестали обнародоваться антикоррупционные декларации в связи с проведением спецоперации на Украине.
Изучение документов в открытом доступе показало, что Тимур Иванов вместе с женой каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В коллекции заместителя министра обороны есть Chevrolet Suburban и ЗиС-110 (лимузин, купленный в 2019 году, но неизвестно, находится ли он в собственности в настоящее время), которые оцениваются в 11-18 миллионов рублей.
В собственности бывшей жены Иванова Светланы Захаровой с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.
Дом на 1,5 тысячи квадратных метров семья купила в 2019 году.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ
Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
Изучение документов в открытом доступе показало, что Тимур Иванов вместе с женой каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В коллекции заместителя министра обороны есть Chevrolet Suburban и ЗиС-110 (лимузин, купленный в 2019 году, но неизвестно, находится ли он в собственности в настоящее время), которые оцениваются в 11-18 миллионов рублей.
В собственности бывшей жены Иванова Светланы Захаровой с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.
Дом на 1,5 тысячи квадратных метров семья купила в 2019 году.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ
Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
Александр Климов