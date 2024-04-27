Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ

В России впервые было промаркировано пиво для собак — это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).