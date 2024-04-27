Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ

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Защита предпринимателя Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, обжаловала его арест, сообщается на сайте Московского суда общей юрисдикции.
Отмечается, что апелляцию рассмотрит Московский городской суд. Дата заседания на данный момент еще не назначена.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Александр Климов