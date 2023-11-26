У папы Римского диагностировали воспаление легких

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Несмотря на проблемы со здоровьем, понтифик не отказался от планов поехать в Дубай.
1 декабря в Дубае состоится климатическая конференция ООН.
Вчера сообщалось, что 86-летний папа римский Франциск прошёл компьютерную томографию.
Также глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск не провёл вчера утренние аудиенции из-за легкого гриппа, пишет ТАСС.
В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание.
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«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца.), потому что у меня эта проблема с воспалением легких», —сказал папа Римский верующим в своём воскресном обращении, пишет РИА Новости.
Также глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск не провёл вчера утренние аудиенции из-за легкого гриппа, пишет ТАСС.
В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание.
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Мария Фирсова