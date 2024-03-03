У Подмосковья появился стенд на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Более 78 тысяч лифтов в жилом фонде в России подлежат замене уже в 2025 году. Однако, как пишут «Известия», сделать это в срок не получится, поэтому Минстрой РФ предложил продлить соответствующую программу до 2027 или даже до 2030 года.