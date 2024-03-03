У Подмосковья появился стенд на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Фото: Telegram-канал «Мы - Будущее»
Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.
Фестиваль, ставший долгожданным событием года, объединил около 20 000 участников из 180 стран мира.
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил активную и амбициозную молодёжь региона, подчеркнув стремление правительства поддерживать и развивать молодые таланты. В рамках этой стратегии в Подмосковье строятся новые образовательные учреждения и открываются молодежные центры.
В состав делегации Подмосковья на ВФМ-2024 вошли более 300 человек, представляющих студенческую, спортивную, тренерскую и блогерскую среду. В их числе было около 100 волонтеров, участвовавших в организации фестиваля. Делегация взяла культурное шефство над участниками из Брунея, Мадагаскара и Белоруссии.
Стенд «Подмосковье - это любовь» стал местом притяжения гостей фестиваля. Его посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она пригласила участников ВФМ-2024 регулярно посещать стенд и ознакомиться с другими региональными экспозициями.
На стенде «Подмосковье - это любовь» гостей ожидала разнообразная программа: конкурсы, мастер-классы, лекции и беседы со спикерами. Участники могли выиграть плюшевого медвежонка - символ фестиваля «Мы – Россия», или освежиться лимонадом из бара на стенде. Кроме того, была организована зона открытого микрофона, где желающие могли спеть, рассказать стихи или попробовать себя в стендапе.
Делегация региона не только представила Подмосковье на международном уровне, но и способствовала установлению новых контактов и обмену опытом между участниками из разных стран. Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус».
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Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил активную и амбициозную молодёжь региона, подчеркнув стремление правительства поддерживать и развивать молодые таланты. В рамках этой стратегии в Подмосковье строятся новые образовательные учреждения и открываются молодежные центры.
Стенд «Подмосковье - это любовь» стал местом притяжения гостей фестиваля. Его посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она пригласила участников ВФМ-2024 регулярно посещать стенд и ознакомиться с другими региональными экспозициями.
На стенде «Подмосковье - это любовь» гостей ожидала разнообразная программа: конкурсы, мастер-классы, лекции и беседы со спикерами. Участники могли выиграть плюшевого медвежонка - символ фестиваля «Мы – Россия», или освежиться лимонадом из бара на стенде. Кроме того, была организована зона открытого микрофона, где желающие могли спеть, рассказать стихи или попробовать себя в стендапе.
Делегация региона не только представила Подмосковье на международном уровне, но и способствовала установлению новых контактов и обмену опытом между участниками из разных стран. Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус».
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Сергей Калугин