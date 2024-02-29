Путин предложил запустить нацпроект «Молодёжь России»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предложил в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России». Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Президент отметил, что будущее России за молодым поколением, поэтому важно активно развивать различные сферы, направленные на поддержку молодёжи.
Глава государства подчеркнул, что ориентиры молодёжи – залог и гарантия суверенитета России. Новый национальный проект – о будущем и для будущего, отметил Путин.
Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.
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Глава государства подчеркнул, что ориентиры молодёжи – залог и гарантия суверенитета России. Новый национальный проект – о будущем и для будущего, отметил Путин.
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Анастасия Чинкова