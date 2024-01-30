Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

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Участникам музыкальной группы «Би-2», которых задержали в Таиланде после проведения концертов без разрешения, отменили возможность депортации в Израиль вместо России. Об этом сообщили представители музыкантов в Телеграм-канале группы.
«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов консульства России представителям группы объявили, что решение о депортации в Израиль отменено», — сказано в сообщении.Также сообщается, что артисты отказались общаться с российским консулом в Таиланде. Известно, что сейчас исполнители находятся в общей камере миграционном центре на 80 человек.
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