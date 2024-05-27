Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким участникам группы «Би-2».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.
7 мая Санду заявила, что некоторые участники «Би-2» могут получить молдавское гражданство, если у них будут все необходимые документы. Она отметила, что предоставление гражданства «ценным и талантливым» людям может быть выгодно для страны.
23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что несколько членов группы «Би-2» и их родственники подали заявки на получение молдавского гражданства. Однако, имена этих музыкантов не были раскрыты.
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7 мая Санду заявила, что некоторые участники «Би-2» могут получить молдавское гражданство, если у них будут все необходимые документы. Она отметила, что предоставление гражданства «ценным и талантливым» людям может быть выгодно для страны.
23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что несколько членов группы «Би-2» и их родственники подали заявки на получение молдавского гражданства. Однако, имена этих музыкантов не были раскрыты.
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Артем Кузьмин