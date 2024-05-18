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Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал призвал проголосовать против вступления республики в Евросоюз на референдуме 20 октября. С таким требованием он выступил в ходе Фестиваля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политик заявил, что в стране с сегодняшнего дня стартует кампания «Нет вступлению в Евросоюз», в рамках которой её сторонники 20 октября выйдут и скажут нет нищете, бедности, использованию молдаван в военных действиях и в чужих интересах. Он подчеркнул, что Молдавия является самостоятельным государством и имеет право принимать решения самостоятельно.
По словам Шора, за пять лет правления проевропейских лидеров в стране её жители смогли увидеть стремительный рост цен и уровня бедности, которые возникли при нынешней власти.
Он заявил, что путь Молдавии пролегает вместе с Россией. При таком раскладе страна будет получать дешёвые газ и электроэнергию, а у неё, в свою очередь, будут закупать овощи и фрукты. Также в стране начнут активно строится заводы, появятся новые рабочие места. Именно вместе с Россией Молдавия сможет построить новую и богатую страну, заключил Шор.
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По словам Шора, за пять лет правления проевропейских лидеров в стране её жители смогли увидеть стремительный рост цен и уровня бедности, которые возникли при нынешней власти.
Он заявил, что путь Молдавии пролегает вместе с Россией. При таком раскладе страна будет получать дешёвые газ и электроэнергию, а у неё, в свою очередь, будут закупать овощи и фрукты. Также в стране начнут активно строится заводы, появятся новые рабочие места. Именно вместе с Россией Молдавия сможет построить новую и богатую страну, заключил Шор.
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Анастасия Чинкова