Участники «голой вечеринки» Ивлеевой вернутся на сцену весной

Фото: istockphoto/shironosov
Участники «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, вернуться к активным выступлениям в ближайшие месяцы, пишут «Известия».
Российская певица Лолита Милявская, присутствовавшая на скандальном мероприятии в конце прошлого года в Москве, планирует возобновить концертную деятельность. В феврале она выступит в Чехове, Люберцах и Ступино, а в марте ее ждут выступления в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. Апрель запланирован для концертов в Томске, Красноярске и Иркутске. Источники подтвердили, что концертные площадки не собираются отменять договор с артисткой.
Другой участник «голой вечеринки», Дима Билан, запланировал выступления в Crocus City Hall 14 и 15 февраля, а также гастрольный тур по городам страны, включая Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург, который пройдет до 19 апреля.
Негативные последствия мероприятия больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей. Весной этого года артист планирует участвовать как минимум в трех концертах, хотя информация пока не была подтверждена его менеджером. Сам Киркоров не упомянул об этом в своих обращениях к публике.
Читайте также:
Слуцкий назвал участников голой вечеринки «элиткой»
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Михалков заявил, что не говорил Путину про вечеринку Ивлеевой
Другой участник «голой вечеринки», Дима Билан, запланировал выступления в Crocus City Hall 14 и 15 февраля, а также гастрольный тур по городам страны, включая Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург, который пройдет до 19 апреля.
Читайте также:
Слуцкий назвал участников голой вечеринки «элиткой»
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Михалков заявил, что не говорил Путину про вечеринку Ивлеевой
Артем Кузьмин