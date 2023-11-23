Ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона

Сокровища, найденные в гробнице египетского фараона, издавна были предметом научного интереса. Международная группа ученых определила, что загадочное желтое стекло, из которого был изготовлен кулон Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о пески Ливийской пустыни.