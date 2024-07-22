Ученые из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа

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Ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Об этом сообщает РИА Новости.
Папиролог Лайош Беркес вместе с профессором Габриэлем Нокки Маседо обнаружили, что папирус под номером «P.Hamb.Graec. 1011» рассказывает о том, как маленький Иисус оживлял глиняных птиц. Найденный документ датируется IV-V веками.
Текст, расшифрованный на папирусе, никак не меняет библейскую историю, как утверждают некоторые источники. Исследователи продолжают расшифровывать находки, которые позволяют узнать о юных годах жизни Иисуса Христа. До сих пор большинство событий его детства остаются доподлинно неизвестными.
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Екатерина Коршунова