Ученый спрогнозировал полярные сияния над Москвой и Санкт-Петербургом

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Над территорией России может сформироваться обширная зона полярных сияний, они появиться над Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Он объяснил, что плотность плазмы, окружающей Землю, увеличилась примерно в 30 раз. Это связано с сильными магнитными бурями.
По оценкам Богачева, магнитная буря достигнет своего пика днем 11 мая.
Ранее сообщалось, что магнитная буря, начавшаяся на Земле, достигла уровня G4 (очень сильная).
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«Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду», – рассказал ученый.
По оценкам Богачева, магнитная буря достигнет своего пика днем 11 мая.
Ранее сообщалось, что магнитная буря, начавшаяся на Земле, достигла уровня G4 (очень сильная).
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Александр Климов