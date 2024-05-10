Этой ночью Землю может накрыть мощнейшая за 20 лет магнитная буря

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На Земле впервые за последние 20 лет может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня. Об этом руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал в беседе с РИА Новости.
За трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть из них в пути сольётся в единый, ещё больший объект, который, по расчётам специалистов, ударит по магнитному полю нашей планеты этой ночью.
На пике уровень бури достигнет не менее G4.33, при этом с 15-процентной вероятностью уровень может впервые с 2005 года подняться до G5.
Позднее Лабораторией солнечной астрономии была зафиксирована новая, особо крупная вспышка на Солнце. Ей присвоили класс X3.9. Она стала четвёртой по силе за последние 25 лет.
Напомним, что G5 является максимальным уровнем мощности магнитной бури. При нём могут наблюдаться серьёзные проблемы с электросетью, работой спутников и радиосвязи.
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На пике уровень бури достигнет не менее G4.33, при этом с 15-процентной вероятностью уровень может впервые с 2005 года подняться до G5.
Позднее Лабораторией солнечной астрономии была зафиксирована новая, особо крупная вспышка на Солнце. Ей присвоили класс X3.9. Она стала четвёртой по силе за последние 25 лет.
Напомним, что G5 является максимальным уровнем мощности магнитной бури. При нём могут наблюдаться серьёзные проблемы с электросетью, работой спутников и радиосвязи.
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Анастасия Чинкова