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Этой ночью Землю может накрыть мощнейшая за 20 лет магнитная буря

Учёный Богачёв: 11 мая на Земле может произойти магнитная буря высшего уровня
10 мая 2024, 22:43
Фото: iStock/Elen11

Фото: iStock/Elen11

На Земле впервые за последние 20 лет может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня. Об этом руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал в беседе с РИА Новости.
За трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть из них в пути сольётся в единый, ещё больший объект, который, по расчётам специалистов, ударит по магнитному полю нашей планеты этой ночью.

На пике уровень бури достигнет не менее G4.33, при этом с 15-процентной вероятностью уровень может впервые с 2005 года подняться до G5.



Позднее Лабораторией солнечной астрономии была зафиксирована новая, особо крупная вспышка на Солнце. Ей присвоили класс X3.9. Она стала четвёртой по силе за последние 25 лет.

Напомним, что G5 является максимальным уровнем мощности магнитной бури. При нём могут наблюдаться серьёзные проблемы с электросетью, работой спутников и радиосвязи.

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#солнце
#земля
#магнитные бури
#космос
Стратегический участок в Арктике выставили на продажу
Bloomberg: с аукциона продают стратегический участок в Арктике за €300 млн
10 мая 2024, 22:31

Фото: iStock/Roi Shomer

Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Участок земли размером с Манхэттен геополитического значения продаётся за 300 миллионов евро или 323 миллиона долларов.

По словам журналистов, участок был выставлен на продажу в связи с самым тёплым арктическим летом в 2023 году. В регионе Шпицберген из-за резкого потепления значительно уменьшилось количество морского льда. Последствия потепления, как уточняет агентство, будут крайне выгодны для России, поскольку она получит доступ к дополнительным морским путям после открытия территории.

Ранее в апреле отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери заявил, что Россия занимает доминирующее положение над НАТО в Арктике, поскольку обладает большей военной силой.

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#участок
#россия
#тепло
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Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, подтвердили в посольстве
Болгария оформляет визы для поездок по Шенгенской зоне россиянам
10 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/FTiare

Болгария оформляет россиянам шенгенские визы для свободных поездок во все страны соглашения. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве страны в Москве.
В диппредставительстве подчеркнули, что россиянам оформляют шенгенские визы, которые действительны для поездок как в саму Болгарию, так и во все страны Шенгенского соглашения.

Ранее посольство сообщило, что со 2 апреля приступит к выдаче шенгенских виз россиянам. Однако в минувшую среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария якобы до сих пор не выдаёт документы, которые были бы действительны в других странах соглашения, несмотря на то, что обещала начать выдавать их ещё в начале прошлого месяца.

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#посольство
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Почти 200 человек будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты в Кишинёве
10 мая 2024, 19:25

Фото: iStock/Elena Titova

Порядка 200 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты в Кишинёве. Об этом сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции молдавской столицы Диана Фетко.
Она подчеркнула, что власти займутся каждым, кто пришёл на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой. Правоохранительные органы установили, что таковыми являются 189 участников шествия. В настоящее время установлены личности 73 граждан, которыми уже занимается полиция.

Отметим, что молдавские власти ввели огромные штрафы на нарушение правил ношения данной символики. Теперь почти 200 человек должны будут заплатить до 18 тысяч леев, что в переводе на рубли равняется 93 тысячам. При этом средняя зарплата молдаван составляет 11 тысяч леев.

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#молдавия
#георгиевская лента
#штраф
#полиция
#запрет
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Депутат Хамзаев хочет наградить дагестанцев, спасавших людей из автобуса в Петербурге
10 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал наградить уроженцев Дагестана, которые пришли на помощь пассажирам затонувшего в Мойке автобуса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Хамзаев рассказал об уроженцах Дагестана Гаджиеве Идрисе Исматулаевиче, Джабраилове Шахбане Джабраиловиче и Гасанове Мухаммаде Рамазановиче. По словам депутата, мужчины ехали на пятничную молитву, однако не смогли пройти мимо трагедии и стали помогать.

Хамзаев похвалил мужчин и добавил, что дагестанцы никогда не пройдут мимо чужого горя.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#автомобиль
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#мужчины
#санкт-петербург
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Воробьёв поздравил с Днём Победы 100-летнего ветерана ВОВ Евдокимова
10 мая 2024, 17:50

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Евгения Евдокимова, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Евгений Евдокимов со своей супругой Ларисой живут в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Недавно ветеран отметил круглую дату — ему исполнилось ровно 100 лет.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы — легендарный человек, легендарная семья, наши Герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!», — поздравил Евдокимовых Воробьёв.

За проявленное мужество и героизм на своём боевом пути Евгений Семенович награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». А Орден Красной Звезды нашёл его спустя более 65 лет.

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#андрей воробьёв
#московская область
#наро-фоминск
#ветеран
#великая отечественная война
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Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом
10 мая 2024, 17:12

Фото: РИА Новости/Алексей Петров

Американскую актрису Анджелину Джоли обвиняют в том, что она пытается испортить отношения своих шестерых детей с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
В распоряжении издания имеются судебные материалы. Согласно документам, экс-телохранитель пары заявил, что Джоли настаивала на том, чтобы их совместные дети избегали отца.

Также бывший агент спецназа Тони Уэбб, который работал в семье в течение более 20 лет, заявил, что актриса уволила его после того, как двое его охранников встали на сторону Питта после разрыва пары.

Кроме того, Уэбб заявил, что его коллега слышал, как Джоли якобы поощряла своих детей за то, что они избегают общения с отцом.

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#семья
#отец
#актёр
#дети
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Мэр Томска Махиня пообщался с ветераном ВОВ после инцидента с водой на параде
10 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/JessAerons

Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Бондаренко, которому не дали воды во время парада Победы. В своём Telegram-канале глава региона написал о телефонном разговоре и приглашении на личную встречу 13 мая.
Махиня отметил, что в ходе разговора убедился, что ветеран чувствует себя хорошо. Они обсудили прошедший праздник и затронули жизненные вопросы. По словам мэра, Бондаренко высоко оценил организацию парада Победы, который прошёл в Томске. Он даже сравнил его с московским.

Также собеседники назначили личную встречу. Махиня приедет к ветерану 13 мая, чтобы исправить ситуацию с лестницей рядом с его домом.

Ранее сообщалось, что 98-летний Фёдор Бондаренко во время парада Победы не получил воды, в чём обвинили заммэра города. По словам ветерана, девушка несла ему воду, но её с трибуны выгнал чиновник, который потребовал не портить «картинку для телевидения».

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#мэр
#томская область
#великая отечественная война
#праздник
#ветеран
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Мишустин высказался о работе маркетплейсов в России
Мишустин: Работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования
10 мая 2024, 16:35

Фото: Официальный сайт Кремля

Работу маркетплейсов в России необходимо аккуратно отрегулировать, с таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на планерном заседании Государственной думы.
«Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать», — считает Мишустин.

Напомним, правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия 7 мая, сразу после инаугурации президента Владимира Путина. Глава российского государства предложил вновь назначить на пост председателя правительства Мишустина, что сегодня подтвердили на заседании Государственной думы.

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#маркетплейс
#михаил мишустин
#госдума
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Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею
Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в лотерее «Спортлото»
10 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/Chanatiptravel

Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Размер приза составляет 607 032 698 рублей. Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в процессе 8154-го тиража «4 из 20».

Для того чтобы выиграть суперприз, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Уточняется, что выигрышный билет был куплен в мобильном приложении «Спортлото».

В настоящее время имя обладателя суперприза остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 миллионов рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей.

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